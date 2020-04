Inferno bij VPK in Oudegem: ramen en deuren gesloten houden Derde brand op minder dan een jaar tijd, vlammen slaan meters hoog de lucht in. Koen Baten

27 april 2020

15u30 190 Dendermonde Er is opnieuw een heel zware brand bij papier- en kartonproducent VPK in Oudegem. Een grote stapel papier heeft er vuur gevat. Verschillende brandweerkorpsen rukken massaal uit om het vuur onder controle te krijgen. Het is nu al zeker dat de brandweer verschillende dagen zal moeten blussen op het bedrijfsterrein. Het is al de derde brand op minder dan een jaar tijd.



De brand bij VPK werd opgemerkt omstreeks 15.15 uur, maar was vermoedelijk al veel langer aan de gang. Een werknemer merkte dit keer op dat er balen papier in brand stonden en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse en merkte meteen de ernst op van de brand. Zij alarmeerden meteen omliggende brandweerkorpsen om het vuur te helpen bestrijden.

De stad Dendermonde laat weten om de ramen en deuren gesloten te houden voor de rook in de omgeving. Er werd ook een BE Alert verstuurd naar alle inwoners van de stad. “De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse en proberen de noodsituatie te bestrijden", klinkt het in een persbericht. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets duidelijk.

De rook van de brand waait op dit moment voornamelijk in de richting van Sint-Gillis-Dendermonde en Lebbeke. Verschillende bewoners hebben al gemeld dat het papier en karton overal neervalt in hun tuin. Ook in Baasrode zouden er al verschillende papierdeeltjes in tuinen terecht zijn gekomen.

Het is lang niet de eerste zware brand die in de fabriek woedt. De afgelopen negen maanden waren er maar liefst drie brandoproepen voor balen papier die vuur hadden gevat. Ook vorig jaar tijdens de hete zomervakantie was er een zware brand. Deze ontstond op 30 juli omstreeks 14.30 uur. Verschillende pakken hadden er toen vuur gevat. De brandweerzone Oost was toen drie dagen in de weer om de brand volledig onder controle te krijgen. De brand die vandaag ontstaan is, is aanzienlijk groter dan vorig jaar.

Nog geen twee weken geleden, op 16 april, was er ook al eens een brand van enkele pakken papier. Toen konden de werknemers op tijd ingrijpen en de balen papier tijdig apart zetten waardoor de schade beperkt bleef. Ook toen was de brandweer wel enkele uren in de weer. Hoelang de hulpdiensten nu gaan nodig hebben om alles onder controle te krijgen is nog koffiedik kijken. Op dit moment ligt alles stil in de fabriek en wordt alles op alles gezet om de brand onder controle te krijgen.