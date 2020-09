Inbrekers slaan tot drie keer toe in auto’s in Sint-Gillis-Dendermonde Koen Baten

22 september 2020

15u34 0 Sint-Gillis-bij-Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen nacht drie verschillende inbraken vastgesteld uit geparkeerde voertuigen. De daders hadden het vooral op de elektronica gemunt in de wagens.

De daders sloegen twee keer toe in de Gasthuisstraat en in de Denderbellestraat. Een van de voertuigen stond zelf gewoon op de oprit geparkeerd waarin de daders toesloegen. De feiten gebeurden in de nacht van maandag op dinsdag.

De daders sloegen ofwel de ruit in van de wagen of braken het portier open. Ze gingen onder meer aan de haal met gps-toestellen, multimedia en persoonlijke documenten.