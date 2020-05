Inbraak in jeugdhuis Move zorgt voor commotie na klacht tegen agent: korpschef furieus na aantijgingen van vermeend geweld door agent op sociale media Nele Dooms

05 mei 2020

13u04 18 Dendermonde Een inbraak in jeugdhuis Move in Oudegem zorgt voor commotie. Niet alleen zijn de jongeren die net beslist hadden om Een inbraak in jeugdhuis Move in Oudegem zorgt voor commotie. Niet alleen zijn de jongeren die net beslist hadden om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen erg aangedaan over de feiten, ook in het Dendermondse politiekorps zijn ze kwaad. Aanleiding daarvan zijn de berichten die via sociale media worden rondgestuurd om één van de betrokken agenten te beschuldigen van mishandeling van één van de daders. Korpschef Patrick Feys reageert furieus: “Deze agent wordt er onterecht doorgesleurd. We bekijken welke acties we tegen de verspreiders van het bericht kunnen nemen.”

De inbraak in Jeugdhuis Move, vlakbij de sporthal van Oudegem aan de Ouburg, dateert al van een paar dagen geleden. Vier minderjarige jongeren waren ‘s nachts het gebouw binnen gedrongen om er wat rond te hangen, maar werden op heterdaad betrapt. Een politiepatrouille pakte de jongeren op en besliste dat ze mee moesten naar het commissariaat van de lokale politie in Dendermonde.

Nu blijkt dat één van de minderjarige daders een klacht indiende tegen één van de betrokken agenten. “Buitensporig geweld gebruikt bij de arrestatie”, klinkt de aantijging. Bovendien worden via sociale media berichten verspreid, mét foto van het persoonlijk Facebook-account van de betrokken agent, die met naam en toenaam wordt genoemd, en beschuldigingen rond vermeende mishandeling. “Mensen pas op voor deze politieagent. Hij slaat minderjarigen”, klinkt het, met bijhorende oproep het bericht zoveel mogelijk te delen. Dat is ook meermaals gebeurd.

Korpschef van de Dendermondse lokale politie Patrick Feys reageert furieus. “Het is totaal onaanvaardbaar dat mijn mensen er onterecht doorgesleurd worden op sociale media. Er wordt zomaar in hun privéleven gedoken en dan worden ze vals beschuldigd”, zegt hij. “Wie een optreden van agenten in vraag wil stellen, kan dat via verschillende kanalen zoals het Comité P of klacht bij een lokale politiedienst, maar sociale media zijn daar niet de manier voor. Bovendien klopt er van de aantijgingen totaal niets. Er is voldoende beeldmateriaal van camera’s aanwezig om aan te tonen dat er absoluut geen buitensporig geweld gepleegd is op één van de minderjarige verdachten van de inbraak. En laat ons eerlijk zijn, het begint wel bij die jongeren zelf die inbraken terwijl ze daar niets te zoeken hadden.”

Feys laat nakijken welke acties kunnen genomen worden tegen de personen die de berichten via sociale media verspreiden. “Op dergelijke acties is heel moeilijk in te grijpen”, zegt Feys. “Ze worden als een lopend vuurtje verspreid en zijn dan haast niet meer te stoppen. Ik hoop dan ook dat de betrokken personen tot inzicht komen en deze berichten zelf spontaan verwijderen.”

Ook de jongeren van jeugdhuis Move, die recent een werkgroep opstartten om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen omdat het niet zo goed ging met Move, steunen de politie. Zij postten op hun beurt een reactie op de aantijgingen tegen de agent. “Dit zijn de feiten”, klinkt het daarin. “De minderjarigen waren aan het inbreken in het jeugdhuis en de politie heeft ze op heterdaad betrapt. Deze jongeren moesten, net zoals iedereen, eigenlijk gewoon in hun kot blijven. Wij zijn volop bezig aan een poging om met het jeugdhuis jongeren een thuis te bieden, een gezellige plek. Die plaats dient niet om kapot gemaakt te worden. Deze inbrekers hadden gewoon geen respect.”

Voor de Move-jongeren komt de inbraak hard aan. “We doen echt alle moeite om dit jeugdhuis, na een moeilijk tijd, weer op de rails te krijgen”, zegt Bert De Batselier. “Door de coronacrisis ligt dit nu wat stil, omdat er geen activiteiten mogen plaatsvinden. Maar we zijn vastberaden om na de zomer een doorstart te maken. Het is dan heel jammer dat er gasten met slechte bedoelingen zijn die door hun handelen de naam van ons jeugdhuis bezoedelen.”