In meeste scholen minder dan tien procent van leerlingen aanwezig voor opvang: “Overduidelijk dat ook ouders de nood aan thuis blijven inzien” Nele Dooms

16 maart 2020

15u52 10 Dendermonde Ook in de scholen in de regio Dendermonde zijn leerlingen massaal thuis gebleven nu de lessen naar aanleiding van het coronavirus allemaal zijn opgeschort. De scholen voorzien wel in opvang voor kinderen van ouders die echt geen oplossing vinden. Maar dat blijkt in Dendermonde en omgeving in de meeste scholen beperkt te blijven tot minder dan tien procent van het leerlingenaantal. “Het is duidelijk dat ouders hun kinderen thuis houden omdat ze de nood daaraan goed aanvoelen”, zegt Hans Vanhulle, directeur van het Oscar Romerocollege.

Overal in Vlaanderen zijn de meeste kinderen maandag thuisgebleven door de maatregelen die de regering vorige week aankondigde om het coronavirus in te dijken. In Dendermonde en omliggende gemeenten is dat niet anders. In de secundaire scholen van het Oscar Romerocollege in Dendermonde daagden slechts een viertal leerlingen op. In de lagere scholen van de onderwijsinstelling lagen die aantal hoger, maar ook daar bleken ze procentueel gezien erg laag. “Ouders houden hun kinderen dus echt thuis, vanuit een overduidelijke noodzaak”, zegt directeur Hans Vanhulle. “We zijn daar tevreden om. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven.”

Herhalingsoefeningen

In de basisscholen van het Oscar Romerocollege in Dendermonde waren in totaal 63 van de in totaal 722 leerlingen aanwezig, verspreid over de diverse campussen. “We gaan die campussen nu sluiten en de kinderen samenbrengen in de hoofdschool aan het Sas”, zegt directeur Isabelle Putteman. “Er is hier voldoende plaats om hen allemaal op te vangen en dat maakt het ook makkelijker om leerkrachten in te zetten. Zij zullen een beurtrol hanteren. De kinderen die aanwezig zijn krijgen herhalingsoefeningen, zodat de werkhouding toch aanwezig blijft. Diezelfde oefeningen bezorgen we via mail aan de leerlingen die thuis blijven. We zijn alleszins de ouders erg dankbaar dat ze de oproep om kinderen niet naar school te sturen goed opvolgen. Ik ben ervan overtuigd dat het echt helpt om besmettingen te voorkomen.”

In andere Dendermondse basisscholen waren overal minder dan tien procent van de leerlingen aanwezig. Bij de Visitatieschool in Baasrode waren dat er dertig, de Oogappel in Appels vijftien, de Harduynschool in Oudegem vijftien, de VLEK-school in Grembergen 25 en de Duizendpoot in Berlare 27. “In al deze scholen zijn afspraken gemaakt rond taakinvulling, beurtrollen voor toezicht, beschikbaarheid van leerkrachten”, zegt directeur Chris Pauwels van de overkoepelende groep. “Het aantal leraren met doktersattest is voorlopig zeer beperkt of niet bestaande, dus we kunnen alles bol werken. Iedereen smijt zich voor de volle 100 procent om alles goed geregeld te krijgen en oefenmateriaal bij de kinderen te krijgen.”

Positivisme

In de H.Hartschool, die ook tot de scholencluster behoort, daagden 35 kindjes op. De kleuterjuffen daar maakten een website, https://sites.google.com/heha.be/kleutersite/homepage, met allerlei activiteiten om ouders de komende weken te ondersteunen. “We hebben die ook openbaar gezet, zodat ook andere scholen en ouders hier gebruik van kunnen maken”, zegt directeur Kim De Wolf. “Voor de lagere school zetten we op onze website allerlei lessen en filmpjes waarmee de kinderen aan de slag kunnen. Ik ben blij dat ons schoolteam zoveel positivisme uitstraalt in deze moeilijke tijden.”

Ook in Buggenhoutse en Lebbeekse scholen klinken gelijkaardige verhalen over de opkomst van leerlingen. In de Vrije Basisschool Lebbeke tellen ze ongeveer 45 leerlingen en in de wijkafdeling Heizijde zes. “Voor onze leerkrachten zetten we maximaal in op thuiswerk”, zegt directeur Sofie Rotiers. “Er is een permanentierooster uitgetekend om de opvang op school te voorzien.”

Eenzelfde verhaal klinkt in De Minnestraat in Lebbeke, waar 40 kinderen naar de opvang kwamen. Dinsdag worden er daar 60 verwacht. In gemeenteschool De Puzzel zijn twaalf leerlingen aanwezig. “De schooldag is hier zo opgedeeld dat de kinderen in de voormiddag taken krijgen om leerstof te blijven herhalen”, zegt juf Liesbeth Moortgat. “In de namiddag mogen ze vrij spelen. Ondertussen zien leerkrachten er op toe dat kinderen bij het spelen wel afstand houden van elkaar.”

Bij alle scholen klinkt eenzelfde geluid: ze hopen dat het aantal op te vangen kinderen ook de komende dagen beperkt blijft.