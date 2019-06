In Dendermonde zijn kandidaten voor Wildeman bekend. Zijn zij het waard om het Ros Beiaard te dragen? Nele Dooms

08 juni 2019

19u02 7 Dendermonde Zes Pijnders, en nog eens drie reserve, zijn kandidaat om deze zomer de Wildeman te lopen in Dendermonde. En daar hangt veel van af. Door enkele loodzware proeven af te leggen, kunnen ze bewijzen dat ze het verdienen om officieel opgenomen te worden in de Pijndersgilde en bij de volgende ommegang in 2020 het Ros Beiaard te dragen. Nu al staan de zenuwen strak gespannen.

De Wildeman-loop is een eeuwenoude traditie voor de Gilde der Vrije Pijnders van Dendermonde. Zelfs al voor 1400 werden mannen die tot de gilde wilden toetreden met stroop en veren de stad in gestuurd om allerlei proeven af te leggen. De huidige Pijnders houden die traditie in ere om geïnteresseerden nieuw toe te laten tot de vereniging en hen kans te geven om het Ros Beiaard te dragen. “Dat is een privilege dat normaal gezien alleen van vader op zoon wordt doorgegeven”, legt pijnderdeken Gustaaf Mannaert uit. “Bij die nieuwe generatie willen we toch ook eerst testen wat voor vlees we ermee in de kuip hebben, want het Ros torsen is toch een grote verantwoordelijkheid. Bovendien kunnen zo ook nieuwe leden gevormd worden.”

Loodzware opdrachten

De wildeman lopen is dan ook een loodzware opdracht. Dat bleek al bij vorige edities in 2002 en 2015. De kandidaten moesten in het verleden onder andere zakken zand van vijftig kilogram dragen, bakstenen een ladder opsjouwen, zakken kolen van tachtig kilo torsen, een antiek kruiwagen met lading voortduwen, touwtrekken en ronddansen met een andere Pijnder op de schouders. De proeven zijn meestal verbonden aan de jobs die Pijnders, naast hun werk als scheepstrekkers, vroeger uitvoerden. “Dat zal deze zomer niet anders zijn, maar we verklappen nu nog niet wat de proeven precies zullen zijn”, zegt pijnder Luc De Jonghe. “Wel testen we met de opdrachten de kracht, intelligentie, uithouding en capaciteit tot samenwerken bij de kandidaten.”

De kandidaat-wildemannen zijn Jens Leybaert, Aaron Opalfvens, Lother Blommaerts, Chayen Vanden Brande, Gwen De Roock en Kristof Van Wiele. Er zijn ook drie reserve-kandidaten aangeduid: Jarne Lenssens, Brian Annerel en Nordy Opalfvens. “De kandidaten zijn gescreend op basis van hun deelname de voorbije jaren aan activiteiten van de Pijndersgilde”, zegt Mannaert. “Wie altijd trouw op post was, mag nu meedoen.”

De jongste in het rijtje is Jarne Lenssens, amper zeventien jaar. “Ik stam af van een echte pijndersgeneratie, van vader op zoon, die teruggaat tot eeuwen geleden”, zegt hij trots. “Ik wil dit natuurlijk graag voortzetten. Het is echt speciaal dat ik deze zomer mag meedoen aan de Wildeman. Ik heb ook nog een jongere broer. Hopelijk komt zijn tijd later ook nog eens. Van vader Kris zal ik alleszins wel heel veel info krijgen om me goed voor te bereiden.”

Ouderdomsdeken bij de kandidaten is Kristof Van Wiele, 49 jaar. “Maar zeker niet versleten en nog meer dan fit genoeg om het tegen dat jong geweld op te nemen”, maakt hij zich sterk. “Ik heb tien jaar geduld moeten hebben om de Wildeman te doen, dus ik ben erg vastberaden. Vorige keer revalideerde ik nog na een zwaar ongeval, maar nu ben ik weer sterk genoeg om mijn kans te wagen. Ook ik val terug op een pijndersgeneratie van vader op zoon.”

De Wildeman vindt plaats op de Denderende Donderdag op 22 augustus. Iedereen is dan vanaf 19 uur welkom op de Grote Markt om de kandidaten aan te moedigen.