In Dendermonde stijgt het aantal leeflonen niet

door de coronacrisis Nele Dooms

06 mei 2020

17u34 0 Dendermonde Dendermonde kent geen stijging van het aantal leeflonen naar aanleiding van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers die schepen van Sociale Z aken Tomas Roggeman (N-VA) bestudeerde.

In Gent trok het OCMW vorige week nog aan de alarmbel omdat door de coronacrisis het aantal aanvragen voor een leefloon fors steeg. In Dendermonde doet die trend zich voorlopig niet voor. “Integendeel”, stelt schepen Roggeman vast. “Het aantal aanvragen in april is zelfs licht gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wat we in Dendermonde wel krijgen, zijn veel meer vragen om informatie rond leeflonen. Vooral de vragen over de financiële impact van een scheiding zijn in deze coronatijden merkbaar toegenomen. Maar extra aanvragen voor een leefloon zijn er dus niet.”

Een verklaring voor de situatie is er niet meteen. “Is dit het resultaat van een sterk lokaal bedrijfsleven? Een ander tewerkstellingsprofiel bij inwoners in onze stad? Of een robuustere arbeidsmarkt? Het is nog niet te verklaren”, zegt Roggeman. “In elk geval werken we samen met andere welzijnsorganisaties voort aan een actief preventiebeleid. Zo sloten we in volle coronacrisis een samenwerkingsakkoord af met het CAW en met de VDAB, om onze werklozen nog beter te kunnen begeleiden naar een job.”

Wie hulp nodig heeft, kan voor alle welzijnsvragen terecht bij het Sociaal Huis via deze link.