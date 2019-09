IN BEELD: Recordeditie voor de Scheldefeesten Nele Dooms

16 september 2019

13u08 0

De Scheldefeesten in Baasrode zijn dit jaar een regelrechte recordeditie geworden. Zo evalueert Jens De Keersmaecker, voorzitter van de Baasroodse Feestraad, het voorbije kermisweekend. in Baasrode. Dat lokte een massa volk naar allerlei activiteiten. “We merken al een aantal jaar dat, dankzij verschillende inspanningen die we leveren, de belangstelling voor de jaarlijks Scheldefeesten weer stijgt”, zegt De Keersmaecker. “Een aantal jaar geleden lag het evenement een beetje op apegapen en was een nieuw elan nodig om er weer wat sjwoeng in te krijgen. Er is toen met een nieuwe bestuur gekozen om enkele vernieuwingen door te voeren en sinds dan proberen we elk jaar wat nieuwigheden uit. Met succes, zo blijkt. Zoveel volk als nu hebben we nog nooit gehad.” Onder andere op de aanlegsteiger aan de Driehuizen in Baasrode kwamen veel meer belangstellenden langs voor de vlootparade. Zij maakten kennis met allerlei bijzondere en oude schepen, maar ook een politieboot was van de partij die op veel belangstelling kon rekenen. “Dankzij medewerking van handelsvereniging Bruisend Baasrode was er op zondag opnieuw een aanzet tot een braderie, met veel positieve respons”, zegt De Keersmaecker. “Daar zijn we de plaatselijke middenstanders zeker dankbaar voor. Ook de nieuwe live optredens in het centrum van Baasrode waren een echt schot in de roos.”