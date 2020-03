In beeld: onze regio in tijden van corona Nele Dooms

18 maart 2020

18u15 0 Dendermonde De drastische maatregelen die de federale regering bepaalde in de strijd tegen het coronavirus hebben overal hun weerslag. Ook in onze regio. Deze beelden tonen hoe streekgenoten omgaan met deze tijden van corona.

Er gelden afstandsregels en een samenscholingsverbod. Maar een frisse neus halen om eens te ontspannen dat mag nog. Niet in groep, maar met maximum twee. Veel streekgenoten volgden die raad op, zeker omdat woensdag het lentezonnetje aangenaam van de partij was. Een fietstochtje in Buggenhout bos, dat zagen deze twee wel zitten.

Iedereen moet zo veel mogelijk thuis blijven. Dat levert een lege Kroonveldlaan in Dendermonde op. Geen auto is er te bespeuren. Geen alledaags zicht alleszins.

Twee dames trekken er met de fiets op uit. Even uitrusten gebeurt op een bankje op de Dries van Opdorp. Met de afstandsregels indachtig welteverstaan. Een praatje slaan kan ook met anderhalve meter tussen.

Burgemeester Raf De Wolf van Lebbeke kreeg van zijn dochter een doosje met mondmaskers die ze gebruikt tijdens haar opleiding bioesthetiek en postte er een foto van op Facebook. Daarbij lanceerde hij een oproep aan alle leerlingen, leerkrachten en scholen die momenteel thuis of in het klaslokaal nog doosjes met mondmaskers zouden hebben staan. “Breng deze naar onze hulpdiensten”, zegt De Wolf. “Ik bezorg deze mondmaskers alvast aan onze mensen in de crèche, woonzorgcentra, dokterspraktijken en verpleegkundigen op de baan. Elk beetje helpt hen verder!”

De federale overheid besliste dat ook bloemenzaken hun deuren moeten sluiten. Florist Ludo Annaert uit Opstal zocht een oplossing om met zijn voorraad aan bloemen weg te kunnen. Hij stapte ermee naar het woonzorgcentrum Herfstdroom in Buggenhout om er alle bewoners te plezieren met wat kleurrijke voorjaarsbloeiers.

Ook de familie Van Gyseghem uit Lebbeke zit in haar bloemenkwekerij met een enorme voorraad aan bloemen. Ook de sierteelt is immers zwaar getroffen door de coronacrisis. “Daarom hebben wij besloten om de tulpen van de kwekerij aan spotprijzen van 5 euro voor 50 stuks te verkopen”, klinkt het. “Anders gaat de oogst verloren. We willen iedereen alvast bedanken voor de steun in deze moeilijke periode.” Een pijl aan de kwekerij, aan de Langeroot in Wieze, duidt de tulpen aan.

Personeel in het ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde draait overuren. Aan de spoedafdeling van het ziekenhuis is een mobiel pre-triagecentrum ingericht en extra afdelingen zijn vrijgemaakt voor coronapatiënten. De leerlingen van de Heilig-Hartschool van Sint-Gillis-Dendermonde besloten het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem te steken door de toegang tot de spoedafdeling te versieren met hartverwarmende boodschappen.

De Dries in Opdorp is zijn beren van de beeldententoonstelling Lente Op Den Dries kwijt, maar een enkele liefhebber laat zich toch nog verleiden om even te benen te strekken op het mooie plein.

Ook met het gezin een fietstochtje houden kan, met respect voor de afstandsregels. Deze fietsers in Buggenhout geven het goede voorbeeld.

En een ijsje? Dat smaakt altijd, ook in tijden met corona.

In de supermarkten is het ondertussen alle hens aan dek om winkelrekken gevuld te houden. Ook de AD Delhaize in Buggenhout wordt overspoeld door klanten. Winkelpersoneel kan het haast niet bijhouden.

