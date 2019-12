IN BEELD: Leerlingen Kraaiennest zetten tijdens Warmathon beste beentje voor voor het goede doel Nele Dooms

12 december 2019

De leerlingen, maar ook leerkrachten, directie en onderhoudspersoneel, van de gemeentelijke basisschool Kraaiennest van Grembergen zetten donderdagnamiddag hun beste beentje voor tijdens een Warmathon. De loopactie vond plaats in het kader van de Warmste Week en was dus bestemd voor het goede doel. “De kinderen lieten zich overal sponsoren om zoveel mogelijk meters te lopen”, zegt juf Leen Van Keer. “Daarvoor moesten ze een knotsgek loopparcours afwerken. Door, tussen en over de school. De twee kilometers liepen bijvoorbeeld door klassen en op trappen en het hele traject was versierd.” Dat zorgde alvast voor extra ambiance. Dat de kinderen om te lopen ook nog eens verkleed waren in gekke kerstoutfits, maakte het plaatje compleet. De opbrengst van de Warmathon gaat naar de vzw Vergeet De Kinderen Niet. “Deze vereniging zorgt ervoor dat ook kansarme kinderen een leuke tijd kunnen beleven. Zo gaat er elke zomer een vakantiekamp door”, zegt Van Keer. De Warmathon draaide alvast uit op een groot succes. De school haalde liefst 3.593 euro bij elkaar.