ImmoTijl verrast huiseigenaars met creatieve postkaarten: ook voor makelaars is de kapper gesloten Nele Dooms

22 april 2020

16u34 0 Dendermonde Ook vastgoedmakelaars moeten in hun kot blijven, zonder plaatsbezoeken aan woningen die te koop staan en zonder klanten te ontmoeten. Bij ImmoTijl zet dit aan tot creativiteit. De makelaars stuurden liefst 5.000 creatieve postkaarten rond.

“ImmoTijl was de afgelopen weken gesloten. Helaas waren de kapperszaken dat ook” staat er op de postkaarten te lezen. Daarop zijn de makelaars te zien met verwilderde haardos. Met de grappige kaarten willen de vastgoedmakelaars de klantencontacten wat aanscherpen. “Door de coronacrisis moeten ook immokantoren tot nader order verplicht de deuren sluiten”, zegt zaakvoerder Tom Van Den Troost. “Met zeer veel eigenaars en kopers onderhouden we opperbeste contacten, maar doordat we ‘in ons kot’ moesten blijven, waren die contacten plots minder. Daardoor ontstond het idee om een grappige postkaart naar al onze klanten te sturen. Met de vraag of zij het goed stellen.”

De bijgaande foto toont vijf vastgoedmakelaars met baard of te lange froefroe, die duidelijk nood hebben aan een grondige kappersbeurt. Op de achterzijde beloven de makelaars “fris en monter” te zijn tegen dat de maatregelen versoepeld worden. “We krijgen veel positieve reacties,” zegt Van Den Troost. “Mensen appreciëren dat we begaan zijn met hun gezondheid, zeker als dat met een creatieve kwinkslag gebeurt. In barre tijden even de lachspieren laten werken kan geen kwaad.”

ImmoTijl verkoopt nu overigens huizen via digitale weg. “We organiseren virtuele tours voor de woningen die we in portefeuille hebben”, zegt Van Den Troost. “Sinds een jaar maakten we sowieso al meer gebruik van 3D-bezichtigingen. Met een speciale camera filmen wij een huis of appartement in 360 graden, en het resultaat is levensecht. Door de coronacrisis hebben we hier nu nog extra op ingezet. De virtuele rondleidingen zijn beschikbaar via onze website.”