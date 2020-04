IJsverkoper moet steward aannemen om open te kunnen blijven: “Niet de bedoeling dat je hier blijft plakken” Koen Baten

07 april 2020

15u32 10 Dendermonde Chris Ceuppens van ijssalon Dream-Ice in Baasrode heeft noodgedwongen een steward moeten aannemen om ervoor te zorgen dat zijn zaak open mag blijven. Door de mooie weersomstandigheden komt er een massa volk langs die wel op 1,5 meter van elkaar blijft staan, maar nadien gezellig samen in groep hun ijsje verorbert. En dat is niet de bedoeling. “Wij vragen vriendelijk aan de mensen om na de aankoop van hun ijsjes te vertrekken zodat we hier geen samenscholingen krijgen", aldus Chris.

De temperaturen gingen afgelopen weekend boven de 20 graden en dat zorgde voor een stormloop bij Dream-Ice in de Broekstraat in Baasrode. Het ijssalon mocht open blijven en heeft heel wat maatregelen genomen om dit te kunnen doen. Ze hebben hun terras weggenomen en vroegen ook meteen aan de klanten om te vertrekken en niet te veel in groep samen te blijven hangen. “Helaas zijn we niet meteen geslaagd in dat laatste. De mensen met de fiets bleven buiten hun ijsje opeten, waardoor er soms groepjes vormden en dat is op dit moment absoluut niet de bedoeling", klinkt het. Mensen gingen ook even eerzitten in het gras om uit te rusten.

Dit zorgde ervoor dat de politie van Dendermonde verschillende oproepen kreeg en ook ter plaatse kwam om de eigenaar aan te spreken. “De politie zag ook meteen dat ik alle maatregelen genomen had om alles veilig te laten verlopen en dat het niet moedwillig was dat ik het volk hier wilde houden”, vertelt Chris. Er volgde dan een overleg met de politie, waarop de uitbater besliste om een steward in dienst te nemen. “Hij zal alles in de gaten houden en ingrijpen wanneer er te veel volk dreigt te komen. We willen dan ook aan al onze klanten vragen om de maatregelen te respecteren niet te blijven rondhangen rond ons salon", aldus Chris.

Beboeten

De uitbater wil de politie van Dendermonde bedanken voor de goede samenwerking. Vandaag was de eerste dag dat de steward aanwezig was op het salon. De politie van Dendermonde zal ook een oogje in het zeil houden. “Onze ploegen zullen regelmatig langsrijden om te kijken of er niemand ter plaatse blijft zitten", aldus korpschef Patrick Feys. “We willen de mensen absoluut niet pesten, maar het is gewoon not done in deze tijden. Als we overtredingen vaststellen, zullen we ingrijpen en de mensen beboeten", klinkt het.