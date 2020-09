IJsberen plonsen nieuw seizoen in... bij 30 graden Nele Dooms

15 september 2020

19u58 1 Dendermonde Een hittegolf in de nazomer. Het is niet meteen wat de Dendermondse IJsberen in gedachten hadden voor de start van hun nieuw ijsberenseizoen. Normaal hebben zij het water waar ze induiken liefst zo koud mogelijk, maar dinsdagavond moesten ze het stellen met een watertemperatuur van... 22 graden.

“Het ijs breken, weten dat de watertemperatuur daaronder 2 à 3 graden is en daar in zwemmen. Dat is het hoogtepunt voor een ijsbeer”, mijmert Yorick De Plecker, secretaris van de Dendermondse IJsberen bij de start van het nieuwe seizoen. “Het ziet er echter naar uit dat we daar nog wel een tijd gaan moeten op wachten. Als we zo’n situatie al meemaken, want dat is ondertussen ook alweer twee jaar geleden. Maar al bij al zijn we op dit ogenblik gewoon blij dat we ons seizoen kunnen starten. Ook al is dat bij een hittegolf.”

2020 gaat ook voor de Dendermondse IJsberen dan ook de geschiedenisboeken in als een heel bijzonder jaar. Het jaarlijkse Nationale IJsberenkampioenschap kon de club nog net organiseren voor de totale lockdown van het land in maart. Maar het seizoen afsluiten met feestje een paar weken later zat er niet meer in door het coronavirus. “We hopen dat we nu wel een normaal seizoen kunnen hebben”, zegt Yorick.

Een dertigtal leden tekende dinsdagavond present voor de aftrap aan de vijver naast zwembad Olympos. “We starten altijd midden september”, zegt Yorick. “Op die manier kunnen we tijdens wekelijkse trainingen afbouwen naar een steeds lagere temperatuur. Niet elk lichaam is er zomaar tegen bestand om in de winter in ijskoud water te duiken. Maar we kijken er wel al erg naar uit.”