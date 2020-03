Iedereen mag kleipaardjes maken voor Rosse Buurten Nele Dooms

06 maart 2020

De Rosse Buurtenstoet, de parade met folklore uit de Dendermondse deelgemeenten als opwarmer van de Ros Beiaardommegang, komt steeds dichterbij. Voorbereidingen in de verschillende wijken lopen volop, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen. Zo worden er op zaterdag 7 maart paardjes uit klei geboetseerd. Inwoners uit de Boonwijk die dat willen, kunnen een paardje komen maken. Van 14 tot 18 uur strijkt het Kleikebabkraam Döner Kleibäb neer in de Serbosstraat in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde. Onder deskundige begeleiding van de leerkrachten van de tekenacademie kan iedereen gratis een paardje maken. Dat zal nadien figureren bij de apotheose van Rosse Buurtenstoet, op zondag 26 april. Wie komt helpen, wordt ontvangen met koffie, hapjes, klei en creatieve begeleiding. Op 28 maart zullen de paardjes in een grote papieren oven in het Wastijnepark gerookt worden tijdens een groot vuurfeest. De organisatoren van Rosse Buurten hopen veel volk te mogen ontmoeten aan het kleikebabkraam.