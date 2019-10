Iedereen mag kennismaken met projecten rond Ros Beiaard: verenigingen stellen in stadhuis initiatieven voor Nele Dooms

21 oktober 2019

16u47 3 Dendermonde Enkele personen en verenigingen van Dendermonde die het Ros Beiaard meer dan een warm hart toedragen, geven op dinsdag 22 oktober samen de aftrap naar de ommegang in mei 2020. Stuk voor stuk lanceren ze een eigen project om het ros te eren. Wie daar wil mee kennismaken, is dinsdagavond welkom in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis.

Zeven verschillende projecten zijn het en elke initiatiefnemer zal ze op haar eigen manier voorstellen. Stuk voor stuk steken ze heel veel energie in het project, uit liefde voor het Peirt. Het Cultuurloket van Dendermonde zorgt daarbij voor een gezellige en leerrijke avond. Van de partij zijn de Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde met haar boek “Ons Peirt en zijn famille”, tekenaar Jo Spanoghe met een stripverhaal en Andries Geldof met een gezelschapsspel rond het Ros Beiaard en de drie Gildenreuzen. Het DSO-ensemble plant een avond met volksliederen , Geert Burssens schrijft een luisterspel “Een paard voor Reynout” en Ken Callebaut bouwt middeleeuws Dendermonde na in Playmobil. Junior Chamber International tot slot is volop materiaal aan het verzamelen voor een pop-up Ros Beiaardmuseum. De verschillende projecten leren kennen, kan vanaf 20 uur. De toegang tot de Ros Beiaardzaal is gratis.