Iedereen kan gratis naar Ros Beiaardommegang kijken Nele Dooms

06 juni 2019

12u01 39 Dendermonde Er zal geen toegangsgeld gevraagd worden voor de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020. Dat heeft het Ros Beiaardcomité zopas beslist. Iedereen zal dus langs het parcours gratis naar de stoet kunnen kijken. Alleen plaatsen op de tribunes zijn betalend.

Het Ros Beiaardcomité is volop bezig met de voorbereidingen van de Ros Beiaardommegang, die over minder dan een jaar zal plaatsvinden in Dendermonde. Onder andere het parcours van de stoet door de binnenstad is vastgelegd, sponsor- en subsidiedossiers zijn afgerond en de prijzen voor de tribunetickets zijn bepaald. Nu is ook beslist dat er geen toegangsgeld voor de staanplaatsen langs het parcours gevraagd zal worden.

“Het comité heeft alle voor- en nadelen van het vragen van toegangsgeld grondig afgewogen”, zegt burgemeester Piet Buyse, voorzitter van het Ros Beiaardcomité. “Op basis daarvan is beslist dat we geen toegangsgeld gaan vragen op 24 mei 2020. De inkomsten die gepaard gaan wegen niet op tegen de nadelen die hiermee verbonden zijn, zoals alle extra logistieke inspanningen, inzet van extra personeel, organisatie van een voorverkoop, onderscheid tussen bewoners op het parcours die niet zouden moeten betalen en bewoners buiten het parcours enzovoort.”

Bovendien wil het Ros Beiaardcomité met de maatregel om de ommegang gratis te houden ook tegemoet komen aan de sociaal zwakkeren in de samenleving, voor wie zelfs beperkte toegangsgelden soms een te grote financiële drempel vormen om mee te doen. “We willen er op 24 mei echt een feest voor iedereen van maken”, zegt Buyse. Info: www.rosbeiaard.be.