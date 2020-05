ICT-bedrijf IT1 schenkt computers aan stad voor minderbedeelden Nele Dooms

08 mei 2020

17u01 0 Dendermonde Het ICT-bedrijf IT1 van Dendermonde schenkt liefst 45 computers aan het stadsbestuur, om die uit te delen aan minderbedeelden. De PC’s werden in sneltempo gebruiksklaar gemaakt zodat ze kunnen dienen bij het afstandsonderwijs.

De oproep van onze Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om laptops en pc’s in te zamelen voor het afstandsonderwijs van scholen, viel ook bij het Dendermondse ICT bedrijf niet in dovemansoren. Liefst 45 computers werden verzameld om aan de stad te bezorgen. Ze zullen ingezet worden voor leerlingen van het Oscar Romerocollege en GO! Talent die niet over een computer beschikken.

“Ik zie het als onze taak om in deze bewogen tijden van crisis ons engagement rond maatschappelijk verantwoord ondernemen te verhogen en hulp te bieden aan diegenen dat het hardste nodig hebben”, zegt Mario Van de Voorde, oprichter en CEO van IT1. “Omdat we zelf in de computerbusiness actief zijn, weten we als geen ander hoe belangrijk het is dat leerlingen over een computer beschikken om het afstandsonderwijs te kunnen volgen.”