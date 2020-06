IBO Kwabbernoot verhuist en verandert van werking Nele Dooms

04 juni 2020

17u12 0 Appels De buitenschoolse kinderopvang De Kwabbernoot in Appels verhuist. Bovendien zal Vrije Basisschool De Oogappel een groot deel van de werking overnemen.

Het stadsbestuur organiseerde de IBO Kwabbernoot tot nu toe aan de Heirstraat 69 in Appels. Vanaf 1 september zal dat in een ander gebouw zijn, namelijk lokalen waar de leerlingen van De Appelbloesem nu nog les krijgen, aan de Heirstraat 61.

De voor- en naschoolse opvang zal vanaf dan wel volledig georganiseerd worden door de Vrije Basisschool De Oogappel, met uitzondering op woensdagnamiddag. Op dat moment kunnen de kinderen terecht in De Kwabbernoot zelf. De Appelbloesem is aan het laatste schooljaar bezig en deze school zal op 1 september niet meer bestaan.

De begeleiders die nu kinderen opvangen in het IBO, zullen ook de opvang verder zetten op de school. Voor de zomervakantie zal de kinderopvang nog plaatsvinden in het huidige gebouw van De Kwabbernoot. De daarop volgende schoolvakanties zal dat op het nieuwe adres aan de Heirstraat 61 zijn. De openingsdagen en -uren in schoolvakanties wijzigen niet. Inschrijven kan online.