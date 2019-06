Huwelijksceremonie voor kleuters basisschool Oogappel: Sam en Kelya in vriendschap verbonden Nele Dooms

24 juni 2019

13u45 0

Het is een bijzondere dag geworden voor Sam Peleman en Kelya Mbakwani uit de derde kleuterklas van basisschool De Oogappel uit Appels. Samen met hun klasgenootjes trokken ze naar het stadhuis van Dendermonde, waar hen een echte huwelijksceremonie wachtte. “De twee kindjes zijn in de vriendschap verbonden”, zegt kleuterjuf Els Verwaeren. “De klas werkte een hele week rond het thema vriendschap. Sam en Kelya schieten heel goed op met elkaar en zijn veel samen, ze maken nooit ruzie. Dus leek het leuk om hen te verbinden. Ook de andere kleuters kregen allemaal een vriendschapsarmbandje.” Het was schepen Marius Meremans die de plechtigheid in het stadhuis leidde.