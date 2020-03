Humble Events bouwt De Zep virtueel na en maakt online fuiven mogelijk via livestream Nele Dooms

23 maart 2020

15u17 3 Dendermonde Cafés, discotheken en fuifzalen zijn gesloten dezer dagen naar aanleiding van de coronacrisis, maar daar hebben ze bij Humble Events iets op gevonden. Om jongeren in Dendermonde toch de kans te geven om te fuiven en plezier te maken, is feestbunker De Zep virtueel nagebouwd. Fuiven kan via livestream, vanaf nu elke vrijdag.

Grote plannen hadden ze voor 2020 bij Humble Events, opgericht door enkele jongeren enthousiaste Dendermondse organisatoren. Daarvoor hadden ze een ganse eventkalender klaar met verschillende activiteiten om het Dendermondse nachtleven wat pit te geven, van hiphop-avonden tot silent disco. Maar door de coronacrisis kunnen die niet plaatsvinden.

“De maatregelen zijn overduidelijk meer dan te begrijpen, maar veel jongeren missen natuurlijk het uitgaan en plezier maken met vrienden”, zegt Bram De Wilde van Humble Events. “Om ze toch iets te bieden, hebben we een online feestje uitgedacht.”

Op de website van Habbo Hotel werd de feestbunker De Zep, waar regelmatig veel jongeren komen feesten aan de Leopold II-laan in Dendermonde, zo goed mogelijk nagemaakt. “We stellen die open zodat jongeren er met elkaar kunnen praten en dansen”, zegt De Wilde. “Om de beleving nog een extra touch te geven zorgen we via onze Facebookpagina bovendien voor een dj-set.”

Een eerste sessie werd alvast een groot succes. De online Zep zat afgeladen vol. In die mate zelfs, dat de organisatoren een tweede identieke Zep gaan nabouwen, zodat ze tot 150 personen kunnen ontvangen. “En elke vrijdagavond bouwen we hier een feest en voorzien we een livestream met dj, tot wanneer de maatregelen over zijn”, belooft De Wilde. “Die livestream blijft overigens gewoon online staan, zodat er ook op andere momenten van thuis uit duchtig te fuiven valt.”