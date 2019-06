Humanistisch Verbond schrijft protestbrief rond sluiting Appelbloesem Nele Dooms

19 juni 2019

Het Humanistisch Verbond van Dendermonde schrijft een protestbrief naar het Dendermondse schepencollege rond de geplande sluiting van freinetschool De Appelbloesem in Appels. De school zal nog één schooljaar openblijven , maar moet dan van het schepencollege dicht. Een dalend aantal leerlingen en te hoge kosten aan het versleten schoolgebouw zijn de reden. De beslissing van de stad valt in slechte aarde bij ouders van De Appelbloesem en sympathisanten. Ook het Humanistisch Verbond laat verstaan de sluiting een slecht idee te vinden. “Een dergelijk beslissing is totaal in strijd met de vrije keuze van onderwijs”, zegt Ferdy De Wolf van het Humanistisch Verbond. “Samen met het oudercomité van de Appelbloesem en de ouders van de betrokken kinderen kunnen we als Humanistisch Verbond van de regio Dendermonde en de vrijzinnigheid in het algemeen alleen maar onze verontwaardiging uiten als de sluiting van de Appelbloesem niet zou herroepen worden.”