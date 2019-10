Huisvestingsmaatschappijen nodigen uit op Dag van Sociaal Wonen Nele Dooms

11 oktober 2019

18u26 0 Dendermonde De huisvestingsmaatschappijen De Volkswoningen en Volkswelzijn van Dendermonde nodigen op zondag 13 oktober iedereen uit om de Dag van Sociaal Wonen mee te vieren. Daarvoor zetten ze enkele sociale woongelegenheden open voor het grote publiek. Aanleiding is het honderdjarig bestaan van de sector van het “sociaal wonen”.

“Dat wil zeggen dat we in Vlaanderen al 100 jaar lang mensen helpen om aan een betaalbare woning te geraken en een echte thuis te vinden, in het bijzonder voor kwetsbare mensen en gezinnen”, zegt Els De Wael van De Volkswoningen. “Onze maatschappij is sinds 1920 actief in Aalst en sinds 1928 in Dendermonde. We zijn fier zijn op onze realisaties en daarom laten we er graag eens iedereen mee kennis maken. De Dag van Sociaal Wonen is daarvoor ideaal.”

De Volkswoningen zet zondag de deuren open van Residentie Kluster, aan de Dokter Haekstraat in Grembergen. “Het is voor de huisvestingsmaatschappij één van de mooiste projecten van de afgelopen jaren en is een voorbeeld van hoe een groot aantal mensen op een kleine ruimte gezellig samen kan leven”, klinkt het. Tussen 14 en 17 uur kunnen bezoekers een begeleide rondleiding in het gebouw krijgen. Ook een bezoekje aan een leegstaande flat is mogelijk. Nadien volgen hapjes en drankjes.

Ook sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn doet zondag een duit in het zakje. Daar zetten ze die dag het project Hof ten Rode in Baasrode in de kijker. “In deze wijk zijn heel wat veranderingen bezig”, zegt directeur Carine Verhelst. “Een woonsite is in opbouw, andere huizen worden gerenoveerd en andere zijn dan weer volop in verhuur. Nieuwsgierigen kunnen tussen 10 en 16 uur een kijkje nemen in een verhuurde woonsite aan huisnummer 4 en één in opbouw aan huisnummer 18.”