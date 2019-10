Huis van het Kind ‘De Kroon’ zoekt vrijwilligers Nele Dooms

04 oktober 2019

14u53 2

Het Huis van het Kind ‘De Kroon’ in Dendermonde is op zoek naar vrijwilligers. Die zullen ingeschakeld worden om het onthaal op campus De Kroon te bemannen. Zij moeten gezinnen met kinderen verwelkomen en wegwijs maken op de campus. Ook uitleg geven over het aanbod en acties en de ontmoetingsruimte verzorgen, behoren tot het takenpakket. Warme personen met een hart voor gezinnen komen in aanmerking. Betrouwbaarheid en discretie zijn een must en voor de vrijwilligers moet iedereen gelijkwaardig zijn. Wie zelfstandig kan werken en een luisterend oor is, kan zich kandidaat stellen. Het onthaal van De Kroon moet bemand worden vanaf maandag 6 januari, elke maandag van 13.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 9 tot 12.30 uur. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via info@huisvanhetkind-dekroon.be of 052/27.27.94.

