Huis van Cleophas sluit wel drie weken, maar niet voor alle eten uit de frigo’s is uitgedeeld Nele Dooms

14 maart 2020

17u02 52 Dendermonde Terwijl veel restaurants door de verplichte sluiting naar aanleiding van de coronacrisis starten met afhaalmaaltijden, kiezen ze er bij Huis Van Cleophas in Sint-Gillis-Dendermonde wel voor om drie weken de deuren dicht te doen. Maar het nog resterende eten in de frigo’s laten slecht worden, is er niet bij. “We delen alles uit”, klinkt het. “Wie met een potje langs komt, krijgt een lading mee naar huis.”

De sluiting van restaurant Huis van Cleophas, aan de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis, is voor de uitbaters een heel bewuste keuze. Diezelfde visie wordt gevolgd in heel de groep “Poort Van Cyriel”, waar naast Cleophas ook Kasteel van Lebbeke, Skov in Buggenhout en Poort van Cyriel in Opdorp bij behoren. “We willen in de eerste plaats geen overhaaste beslissingen nemen door snel een afhaalservice op te starten”, zegt Els Van Esbroeck. “Onze werknemers komen op de eerste plaats en we willen ervoor zorgen dat ze zeker beroep kunnen doen op economische werkloosheid.”

Via sociale media maakte Huis van Cleophas bekend dat het eten dat nog rest, afgehaald kan worden. Van vlees, over voorgebakken frietjes tot geitenkaas en vers gesneden groenten. Zaterdag kwam er alvast heel wat volk naar het afhaalmoment. Voor vlees en geitenkaas moest een kleine bijdrage betaald worden, de groenten kregen geïnteresseerden gratis mee. “Alles is beter dan dit zomaar te laten bedreven”, zegt Van Esbroeck. “En in tijden van zero waste vragen we de mensen om zelf hun potjes mee te brengen om te vullen.”

Emily en Jeroen waren één van de geïnteresseerden die eten kwamen halen. “We wonen niet veraf en vinden dit wel een goed idee”, zeggen ze. “Het zijn geen gemakkelijke tijden voor de horeca. Als we op deze manier toch iets van steun kunnen zijn, dan graag.”

Ze hebben er bij Huis van Cleophas een gerust hart in dat de voeding vrij snel uitverkocht zal zijn, want heel veel zat er in de frigo’s niet meer in. “Vrijdagavond was het immers voor die laatste avond geweldig druk in het restaurant”, zegt Els. “Vrienden, familie en sympathisanten kwamen ons een hart onder de riem steken en volgden onze oproep om de frigo’s te komen leeg eten massaal op. De komende drie weken wordt nu op de tanden bijten. Het ergste vinden we dit voor onze personeel. Gelukkig hebben we wel wat back-up omdat we een goed draaiende zaak zijn, maar veel langer dan drie weken zal de sluiting toch niet mogen duren om niet problematisch te worden.”