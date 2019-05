Houten schutting vat vuur nadat bewoner er asbak tegen plaatst: omstaanders kunnen brand zelf doven Koen Baten

23 mei 2019

15u39

Aan de woningen van het CAW in de Van Langenhovenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde is donderdag rond 13.30 uur een brand ontstaan aan de buitenkant van één van de woningen. De bewoner van het pand had net een sigaret gerookt en deze buiten in de asbak gegooid. Vermoedelijk was de sigaret niet goed gedoofd waardoor de houten omheining aan de buitenkant vuur vatte.

De brandweer werd verwittigd, maar bij aankomst was het vuur al gedoofd. “Er hing een brandblusser in de buurt, die gebruikt werd door één van de buren waardoor het vuur al onder controle was”, zegt officier Ben Knaepen. “De schade bleef beperkt en de woning kon gevrijwaard worden. Eén iemand raakte lichtgewond door het inademen van het poeder”, aldus Knaepen.

De brandweer deed nog een grondige controle van de houten omheining.