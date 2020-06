Horecazaken mogen terrassen uitbreiden, Jules De Buckstraat autovrij Nele Dooms

12 juni 2020

16u01 0 Dendermonde Om de horeca te steunen bij hun heropstart na maanden lockdown, laat het Lebbeekse gemeentebestuur grotere terrassen toe. De Jules De Buckstraat wordt zelfs autovrij gemaakt.

Midden maart moesten alle horecazaken in het land de deuren sluiten. Het duurde uiteindelijk 12 weken vooraleer ze de deuren weer mochten openen en klanten bedienen. Nu dit eindelijk weer het geval is, wil ook het Lebbeekse gemeentebestuur haar plaatselijke horeca ondersteunen. “Zelf doen de uitbaters er alles aan om iedereen weer op de beste manier te bedienen”, zegt burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Als gemeente willen we daarin ondersteunen, door hen te informeren en te helpen om alles op een veilige manier te organiseren.”

Omdat de regels van social distancing nog altijd bestaan, moeten ook de klanten in de café ruim genoeg uit elkaar zitten. Grotere terrassen zijn daarbij geen overbodige luxe. “Net daarom krijgen horecazaken van ons de ruimte op het openbaar domein om hun terras groter te maken als ze dat willen”, zegt De Wolf. “Wie tot nu toe geen terras had, maar dat nu wel wil, mag er zeker één maken. Aan café Den Tongenslijper is op die manier al een mooi nieuw terras gerealiseerd.”

Voor de Jules de Buckplaats in het centrum van Lebbeke, vlakbij de kerk, worden nog extra maatregelen genomen. Voor de komende periode zal de straat afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Zo is ook daar een uitbreiding van terrassen mogelijk. Ook in Wieze hebben alle uitbaters hun terras opgepoetst om klanten met open armen te ontvangen.”

Met de heropening van de horeca doet burgemeester De Wolf nog een warme oproep. “Ik vraag alle inwoners van Lebbeke om onze lokale horeca en handelaars te steunen, door net bij hen hun aankopen te doen, frisse pint te drinken of lekkere steak friet te nuttigen”, zegt hij. “Het zal de enige manier zijn om diegene die het hardst werden getroffen er weer bovenop te helpen”

In het kader van een relanceplan van de gemeente werd eerder al beslist dat horecazaken met een terras in Lebbeke, dit jaar de belasting op terrassen op openbaar domein niet moeten betalen.