Hoogtij zet troeven van Schelde en Scheldevallei in de kijker Nele Dooms

12 juni 2019

10u51 0 Dendermonde Een dag die volledig in het teken staat van de Schelde en de troeven van de Scheldevallei. Dat wordt ‘Hoogtij’, aanstaande zondag 16 juni. Wandelingen, fietstochten, boottochten, cultuur, ontspanning en actie. Dat bieden Dendermonde en Buggenhout, samen met een twintigtal andere gemeenten langs de rivier, aan. Centraal staan de klimaatveranderingen en het Sigmaplan tegen overstromingen, unieke natuurgebieden en ‘de kracht van water’.

Pittoreske dorpen, prachtige kastelen, Europese topnatuur en weidse velden. Het zijn de troeven van de Scheldevallei, uniek gelegen tussen de internationale hotspots Gent, Antwerpen en Mechelen, en voorlopig vaak nog een goed bewaard geheim. Onder andere Dendermonde en Buggenhout zijn één van de zeven grote deelgebieden langs de rivier die samenwerken om het ‘Rivierpark Scheldevallei’ uit te bouwen en deze regio nog meer te ontwikkelen rond waterveiligheid, natuur, landbouw, erfgoed en toerisme. Het Regionaal Landschap Schelde-Durme helpt alle initiatieven zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Om dat extra in de kijker te zetten, wordt het evenement ‘Hoogtij’ georganiseerd. “In de Scheldevallei beweegt er heel wat”, zegt Dendermonds schepen Dieter Mannaert. “Dagelijks zetten medewerkers van het Sigmaplan voor de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden zoals in Vlassenbroek, natuurbeheerders, landbouwers, verenigingen en diverse overheden zich in om de schoonheid van de Scheldevallei in stand te houden of te versterken. Dat gebeurt al heel lang met prachtig resultaat. Nu is het tijd om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten en om eens goed te laten zien wat er allemaal te beleven is rond de Schelde en in de Scheldevallei.”

Meer dan 60 activiteiten

Hoogtij biedt een brede waaier van meer dan zestig activiteiten, de meeste gratis. In Vlassenbroek vinden verschillende begeleide wandelingen plaats, aan het kerkje staat een fotobooth om leuke foto’s te maken tegen de achtergrond van het feeërieke dorpje. Het kerkje zelf is te bezoeken en wie wil kan hier een glittertattoo laten zetten met een figuur uit de waterwereld. Om de werken voor het Sigmaplan te verkennen, staan verschillende fietstochten op het programma.

Geïnteresseerden kunnen ook de watertoren van Baasrode vlakbij verkennen. Na 270 treden omhoog wacht een prachtig zicht over de polder vanop 52 meter hoogte. In de buurt van het pompstation van Baasrode zorgt ‘The Real Music Band’ voor muziek en vinden geleide bezoeken plaats. Geleiden wandelingen zijn er ook tussen het pompstation en de Baasroodse scheepswerf. In het Scheepvaartmuseum zelf houdt Dirk Draulans enkele voordrachten. Het Dendermonds Strijkersorkest zorgt er voor muziek.

Ook in Buggenhout zorgen ze voor beleving langs het water. “De Milieuraad plant een fietstocht van ongeveer 15 kilometer lang”, zegt Gustaaf Van Gucht. “We verkennen den Ouden Briel, van een rijke geschiedenis tot een rustige wijk, en de Schelde daar als levensader voor de Brielbewoners. Ook de Scheepswerf maakt deel uit van het parcours, net als het pompstation, Sigmawerken en de watertoren. De start is voorzien om 14.30 uur aan de kerk van Buggenhout-centrum. Afsluiten gebeurt met een ijsje.”

Wie meer wil weten over beverwandelingen, kasteelbezoeken, tentoonstellingen, zoektochten, boottochtjes met een oude zeilboot, zelfs een zingende zeemeermin en zoveel meer, kan terecht op www.hoogtijscheldevallei.be.