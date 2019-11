Hoogtestraat vanaf volgende week weer open voor verkeer Nele Dooms

07 november 2019

16u05 0 Dendermonde De Hoogtestraat in Oudegem zal vanaf dinsdag 12 november weer open zijn voor het verkeer. De weg was de voorbije weken afgesloten in het kader van de werken voor de herinrichting van de verkeersomgeving van papierfabriek VPK. Die moet verkeersveiliger worden.

De heraanleg van de Hoogtestraat is één van de fasen in dit project. De straat kreeg nieuwe riolering, een nieuwe rijweg in asfalt en fiets- en voetpaden. Deze werken worden momenteel afgerond, zodat de Hoogtestraat volgende week weer open kan. Concreet betekent dit dat het vrachtverkeer naar VPK zal inrijden via de Hoogtestraat en uitrijden via de Oudebaan in plaats van de Varenbergstraat. De tijdelijke verkeerslichten, het eenrichtingsverkeer en de omleiding via Hof Ten Bos en Zijpestraat verdwijnen. Het parkeerverbod in de Varenbergstraat blijft wel behouden, net als het tweerichtingsverkeer en plaatselijk parkeerverbod in de Oudebaan.

De herinrichting van het plein in de Hoogtestraat, aan de inkomzone van VPK, wordt afgerond en opengesteld tegen maandag 18 november. Vanaf dan zal het vrachtverkeer inrijden via de Hoogtestraat en ook uitrijden via de Hoogtestraat in plaats van de Oude baan. Dan verdwijnt het parkeerverbod in de Varenbergstraat. Om de loskade in de Oudebaan te bereiken zal er beperkt vrachtverkeer blijven via de Varenbergstraat.