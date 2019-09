Hoog bezoek voor Oscar Romerocollege: directeur-generaal Katholiek Onderwijs Lieven Boeve maakt kennis met Het Laar en laatstejaarsstudenten Nele Dooms

27 september 2019

15u08 10 Dendermonde Er stond vrijdag hoog bezoek op het programma voor het Oscar Romerocollege van Dendermonde. Directeur Hans Vanhulle ontving Lieven Boeve, directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en Luc Sels, rector van de KULeuven.

Dit gezelschap trok een jaar geleden ook al samen naar Rome om daar de heiligverklaring van Óscar Romero mee te maken. De Dendermondse school, die een paar jaar geleden ontstond door een fusie van alle vrije secundaire scholen in de stad, baseerde zich daarop om een gepaste naam te kiezen. “Tijd om nu aan dat gezelschap uit Rome ook eens te tonen hoe we dat in praktijk brengen”, zegt Vanhulle. “De KU Leuven heeft overigens een bijzondere band met Óscar Romero, die in 1980 een eredoctoraat kreeg aan de Leuvense universiteit. Ook vanuit die gedachte brachten Sels en Boeve een bezoek aan onze school. We zijn een atypisch ‘college’ voor hen, omdat het niet alleen focust op één specifieke doelgroep, maar vanuit de inspiratie van Oscar Romero kiest voor een inclusief project. Daarbij zijn alle types leerlingen welkom en ligt de lat voor iedereen hoog, zowel de abstracte denkers als de concrete doeners.”

Vraaggesprek

Boeve en Sels startten hun bezoek aan het Buitengewoon Lager Onderwijs Het Laar. Daar maakte ze kennis met de kinderen en hun leerkrachten. Vervolgens ging het richting Sint-Alexiusbegijnhof waar ook twee kleuterklasjes zijn ingericht. In de middelbare school van het Oscar Romerocollege zaten uiteindelijk een dertigtal laatstejaarsstudenten klaar voor een vraaggesprek over onderwijs, de overstap naar het hoger onderwijs en de slaagkansen daar, toelatingsproeven en het statuut van leerkrachten.

Gepassioneerd pleidooi

Burgemeester Piet Buyse, die ook aanwezig was en aan zijn laatste maanden als leerkracht geschiedenis aan het ORC bezig is, maakte van de gelegenheid gebruik om een gepassioneerd pleidooi over het beroep van leraar te houden. Ook een kennismaking met het project ‘Team Teaching’ in de eerste graad van de B-stroom in het secundair, waarbij permanent twee leerkrachten een groep van leerlingen begeleiden om beter op maat van elke leerling te kunnen werken, maakte deel uit van het programma.