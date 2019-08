Hoofdstraatfeesten beloven gezellig einde zomervakantie Nele Dooms

26 augustus 2019

16u33 0 Dendermonde Dit weekend staan de Hoofdstraatfeesten op het programma. Voor velen moet dit de ideale moment zijn om de zomervakantie gezellig af te sluiten, voor het schooljaar weer begint.

De Hoofdstraatfeesten vinden plaats op zondag 1 september, van 12 tot 18 uur. De organisatoren voorzien een barbecue en in de namiddag komt de ijskar van Ollibolli langs. Iedereen is welkom om iets te komen drinken. Voor kinderen is er een springkasteel voorzien. Naar aanleiding van dit buurtfeest zal een tent worden geplaatst tussen de huisnummers 19 en 23. Om alles veilig te laten verlopen wordt de Hoofdstraat tussen de Koebosstraat en de Vrijstraat afgesloten voor het verkeer. Er geldt ook een parkeerverbod van 7 uur ‘s morgens tot 20 uur.