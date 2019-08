Hoofdstraat afgesloten voor Appelse Feesten Nele Dooms

08 augustus 2019

Het Dendermondse stadsbestuur neemt enkele extra verkeersmaatregelen naar aanleiding van de Appelse Feesten. Die worden op zaterdag 10 en zondag 11 augustus georganiseerd door de Koninklijke Katholieke Harmonie Sint-Cecilia van Appels. Er vinden onder andere een optreden en een eetfestijn plaats in en rond het lokaal van de muziekmaatschappij, Zaal Half-Af in de Hoofdstraat. Daarom zal de Hoofdstraat, tussen de Koebosstraat en de Vrijstraat, afgesloten worden voor alle verkeer. Op zaterdag is dat vanaf 17 uur tot 2 uur ‘s nachts en op zondag van 9 tot 24 uur. Er geldt ook een parkeerverbod.