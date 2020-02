Honky Tonk Jazzclub ontvangt geroemd gitarist Nele Dooms

11 februari 2020

De Honky Tonk Jazzclub van Dendermonde haalt het komende weekend alweer een muzikale legende in huis. De vereniging wist Fapy Lafertin te strikken voor een concert. De man is een befaamd gitarist, gespecialiseerd in de Manouche gitaar waar Gipsyjazz mee gespeeld wordt. Voor het concert in Dendermonde omringt hij zich met Belgische muzikanten op viool, gitaar en contrabas. Ze brengen een heel gevarieerd repertoire en zorgen voor een verrassende sfeer. Het concert vindt plaats op zaterdag 15 februari om 20.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Honky Tonk Jazzbunker, aan de Leopold II-laan in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro voor leden, 20 euro voor niet-leden. Info en reservatie: 0478/92.82.70 of via reservering@honkytonk.be.