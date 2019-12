Hondje Ernest weer terecht na tien dagen zoeken: “Onze gezinnetje is weer compleet, net op tijd voor gezellige Kerst” Nele Dooms

18 december 2019

11u35 226 Dendermonde Tien dagen is het hondje Ernest, een ruwharige teckel vermist geweest, maar nu ligt hij weer in zijn warme mandje bij het gezin van Céline Staelens in Dendermonde. “Onze massale flyer-actie heeft dan toch resultaat gehad”, klinkt het. “We zijn zo blij dat ons gezinnetje weer compleet is. Net op tijd voor een gezellige kerstperiode.”

Wanhopig op zoek waren ze de voorbije dagen, Céline Staelens en haar man en kinderen. Het hondje Ernest was de beste speelkameraad van de klein Jérôme, Joseph en Gaston. Maar bij een wandeling in Buggenhout Bos liep het mis. Plots was het diertje verdwenen. Uiteindelijk bleek dat andere bezoekers van het bos het verloren gelopen hondje ontdekt hadden, de teckel mee naar huis hadden genomen in Baasrode en daar de politie hadden gebeld om het dier op te halen. “De opluchting was dan ook groot toen ik telefoon kreeg van de politie dat Ernest terecht was”, zegt Céline. “Maar toen ik aan het politiebureau in Dendermonde aankwam, volgde een serieuze opdoffer. Onze Ernest was, bij het openen van de deur van het politievoertuig, uit de wagen gesprongen en gaan lopen.”

Het hondje bleek spoorloos verdwenen. Céline startte massaal een zoekactie, deed een oproep via sociale media en bedeelde overal in Dendermonde flyers. Toch bleef Ernest tien dagen lang spoorloos. Tot nu. Het verlossende telefoontje kwam woensdagvoormiddag. “We hadden eind vorige week bericht gekregen dat iemand ons hondje opgemerkt had aan de Sint-Onolfsdijk”, vertelt Céline. “Verschillende keren zijn we er gaan zoeken de voorbije dagen, maar zonder resultaat. Tot een bewoner onze flyer aan een elektriciteitspaal gezien had. Bleek dat hij Ernest opgevangen had in zijn tuin, toen hij het hondje, vuil en moe, gevonden had. Hij heeft ons huisdier echt met de beste zorgen omringd en daar zijn we hem erg dankbaar voor.”

Het grootste geluk is nu dat Ernest weer veilig thuis is. “Ik kon het eerst zelfs niet geloven”, zegt Céline. “We zijn zo opgelucht. Nu kunnen we de feestdagen zonder zorgen beleven. Ons gezinnetje is weer helemaal compleet.”