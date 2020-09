Honderden dode vissen komen bovendrijven na zuurstoftekort afgelopen weekend Koen Baten

02 september 2020

19u47 12 Dendermonde Aan de Denderbellesluis in Mespelare zijn vandaag honderden dode vissen komen bovendrijven. Afgelopen weekend stierven heel wat vissen door zuurstoftekort in het water. De vissen zinken dan naar de bodem, maar komen enkele dagen later weer naar boven, en dat is wat er nu gebeurde.



Verschillende passanten merkten het op dat er heel wat vissen aan het wateroppervlak dreven en waren bijzonder geschrokken. Naast de vele honderden dode dieren zorgt dit ook voor geuroverlast voor de wandelaars en de fietsers. Ook voor de vissers is het niet fijn dat ze de dode dieren daar op het water zien liggen.

Dat de vissen nu komen bovendrijven is wel normaal. Nadat ze zondag stierven door zuurstoftekort zinken de dieren naar de bodem van de dender. Enkele dagen later komen ze door gisting terug boven. De Vlaamse Milieumaatschappij zal ze nu komen verwijderen, maar dat gebeurd waarschijnlijk pas morgen.

Afgelopen weekend werd er heel wat zuurstof in het water gepompt om zoveel mogelijk vissen te redden. Er werden ook stalen genomen, maar het is nog niet duidelijk waar het zuurstoftekort in het water exact vandaan komt.