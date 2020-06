Hondenmanieren Troef ziet aantal inschrijvingen nieuwe pups verdubbelen: “Corona heeft mensen tijd gegeven voor een hond” Nele Dooms

24 juni 2020

15u20 0 Baasrode/Dendermonde Dubbel zoveel puppy's en hun baasjes verwelkomt de hondenclub Hondenmanieren Troef in Baasrode dezer dagen. Nog nooit zagen ze daar zo’n grote toestroom. En daar zit volgens de hondenclub het coronavirus voor iets tussen. “Mensen hebben plots tijd voor een hond, op vakantie gaan zit er toch niet in”, klinkt het.



Hondenmanieren Troef heeft haar thuisbasis aan de Molenberg in Baasrode en kan net dit jaar uitpakken met een dertigjarig bestaan. Maar wat ze er nu meemaken, hebben ze in dertig jaar tijd nog nooit gezien. “Het aantal baasjes dat met een nieuwe pup wil langskomen voor lessen gehoorzaamheid is haast niet bij te houden”, zegt voorzitter Marc Willems. “Er heerst op trainingsdagen op de terreinen van de club dan ook een heel gezellige drukte tegenwoordig. Natuurlijk met in acht nemen van de coronamaatregelen rond social distancing. Net daarom hebben we de groepen ook moeten opsplitsen in kleinere.”

Mocht de club in het verleden rond deze periode doorgaans een vijftiental nieuwe pups verwelkomen, dan is dat aantal nu al opgelopen tot het dubbele. Meer dan dertig jonge dieren komen met hun baasjes wekelijks langs voor een opleiding, van het kleinste schoothondje tot de grootste loebas. “Normaal gezien hebben we elke twee weken een nieuw instapmoment. Maar door de toevloed aan nieuwe honden, starten er nu gewoon elke les. En dan tellen we de geïnteresseerden die al om info vroegen en binnenkort ook zullen starten nog niet mee”, zegt hoofdtrainer Pierre de Smet. “Voor een club die eigenlijk doorgaans een honderdtal leden per jaar telt, kan dit wel tellen.”

Meer tijd

Hondenmanieren Troef wijst naar de coronacrisis als mogelijke oorzaak van de aanzienlijke stijging. “Door de lockdown moesten mensen thuis werken en vooral thuis blijven. Dat zorgde voor meer vrije tijd”, argumenteert Willems. “En op vakantie gaan zit er dit jaar ook al zo goed als niet in. Dat doet mensen beseffen dat ze eigenlijk nu wel tijd hebben voor een hond. Vaak hebben ze er misschien al lang over nagedacht, of waren de kinderen vragende partij, en deed deze bijzondere tijd hen besluiten dat er toch best een hond mag bijkomen. Wij zijn dan al blij dat wie een pup neemt, daarbij ook de beslissing neemt om gehoorzaamheidslessen te komen volgen. Daar zijn zowel baasje als hond altijd mee gebaat.”

De hondenschool is gewoon de eerste stap voor een leuk leven met je hond. Hoofdtrainer Pierre De Smet

Verschillende rassen trainen allemaal door elkaar. “De trainingen zijn ook erg belangrijk om de dieren sociaal te leren zijn”, zegt De Smet. “Net daarom zijn er hier geen individuele lessen. Om de dieren te trainen werken we met snoepjes. Dat duurt doorgaans iets langer om hen iets onder de knie te doen krijgen, maar de resultaten zijn wel beter en duurzamer. We trainen hier voor het dagdagelijkse leven, zodat een baasjes met een gerust hard de baan op kunnen wetende dat de hond wel braaf zal zijn. De hondenschool is gewoon de erte stap voor een luek leven met je hond.”

Hondenmanieren Troef heeft een tiental gediplomeerde trainers in de rangen om lessen in goede banen te leiden. “En die hebben ongelooflijke goesting om er weer in te vliegen”, zegt De Smet. “Door de lockdown lagen ook de lessen in deze club een tijd stil en de honger om weer te starten was bij iedereen erg groot. Dat de heropstart nu ook nog eens een groei in de werking betekent, zorgt voor een enorm positieve vibe in onze club. De toestroom aan pups is als een geschenk uit de hemel.”