Honden gezocht voor Rosse Buurtenstoet Nele Dooms

05 december 2019

12u31 0

De cultuurdiensten van Dendermonde zijn op zoek naar honden voor de Rosse Buurtenstoet. Dat is een parade op zondag 26 april, een maand voor de Ros Beiaardommegang. Rosse Buurten is een stoet vanuit de verschillende Dendermondse deelgemeenten, waarbij elke wijk haar eigen folklore in de kijker zet als één grote ode aan de Ros Beiaardommegang. Tal van verenigingen werken hier aan mee. Ook de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten, de KASK, doet haar duit in het zakje. Die zal geborduurde kostuums op maat maken voor honden. En daarvoor zijn dus nu tal van viervoeters gezocht. Zowel stratiers als rashonden zijn welkom. Voorwaarde alleen is dat de hond zich wat lief gedraagt tegenover zijn soortgenoten, deelnemers en publiek. Van elke hond wordt een treffend fotoportret gemaakt. Er zijn twaalf honden nodig, die samen met hun baasje willen paraderen in de stoet. Info: art@evybosman.be.