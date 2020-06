Hond uit brandende woning gered nadat droogkast vuur vat en voor heel wat rookontwikkeling zorgt Koen Baten

19 juni 2020

21u14 8 Appels In de Hoofdstraat in Appels heeft de brandweer een hond kunnen redden uit een brandende woning. Zij troffen het dier aan op de slaapkamer op het nachtkastje. De hond had heel wat rook ingeademd maar kon dankzij zuurstof van de brandweer en hulp van dierenartsen uit Appels en Oudegem gered worden. De hond werd overgebracht naar de faculteit diergeneeskunde in Merelbeke. “De brand werd veroorzaakt door een droogkast", aldus officier Frank Van Droogenbroeck.



Het was rond 19.45 uur dat de brand werd opgemerkt door een van de buurtbewoners. Er kwam rook uit het venster naar buiten. De bewoner was op het moment van de feiten niet aanwezig. Door de brand aan de droogkast ontstond er heel wat rookontwikkeling. “De schade in de woning bleef nog relatief beperkt. Het heeft vooral gebrand in de ruimte waar de droogkast stond. Verder is er wel veel rook- en waterschade aanwezig", aldus Van Droogenbroeck.

De brandweer moest de deur inslaan om het pand te kunnen betreden. Boven troffen ze een hond aan die op de slaapkamer was gekropen en heel wat rook had ingeademd. De brandweer kon het dier nog tijdig naar buiten halen en gaf het meteen de nodige zuurstof in afwachting van de dierenarts die ook ter plaatse kwam. De hond werd nadien in een folie overgebracht naar Merelbeke. “Hij was bij bewustzijn en komt er waarschijnlijk wel door", klinkt het bij de brandweer.

De woning zelf is niet onbewoonbaar, maar er zal wel heel wat werk nodig zijn om alles weer proper te maken. De eigenaars waren net aan het verhuizen waardoor er niet veel materiaal meer binnen stond. Door de brand was de Hoofdstraat een tijdlang afgesloten.