Hoge snelheid in stationsomgeving komt beklaagde duur te staan: 1.600 euro geldboete en examens opnieuw afleggen Koen Baten

26 juni 2020

12u15 3 Dendermonde Marek D. (24) uit Dendermonde stond vrijdagochtend terecht in de rechtbank van Dendermonde nadat hij betrapt werd door de korpschef van Dendermonde toen hij met een hoge snelheid in de stationsomgeving rondreed. De feiten vonden plaats op 30 april 2019 om 20 uur ‘s avonds. “Ik heb een vrouw en kinderen, ik hoef niet meer te stoefen in de buurt van het station om meisjes te versieren”, verklaarde D.

Korpschef Patrick Feys moest komen getuigen in de rechtbank over de feiten die hij die avond had vastgesteld. Hij kwam van een vergadering en stapte net in zijn auto toen hij de BMW voor hem zag rijden. “Hij trok met hoge snelheid op vanop de parking en gaf even verderop ook nog eens plankgas vlak naast een terras waar heel wat mensen zaten”, klonk het.

De zonechef kon de nummerplaat noteren en gaf dit door aan een collega. Ook een buschauffeur van de lijn die op dat moment aanwezig was merkte de BMW op en deed een melding bij de politie van Dendermonde. Verschillende getuigen hadden ook de afgelopen periode al meermaals melding gemaakt van een zwarte BMW met dezelfde nummerplaat die hoge snelheden haalde.

Voorgaande veroordelingen

De man zelf ontkent alles, maar werd ook in het verleden al eens veroordeeld voor onverantwoord rijgedrag. “Ik was daar inderdaad wel aanwezig met mijn vrienden, maar ik heb helemaal geen behoefte aan met hoge snelheden rondrijden”, aldus D. “Ik rij nooit te hard en ik wil niet stoefen met mijn auto.” Toen de politie hem confronteerde met de feiten vroeg hij ook of dit gefilmd was en of er beelden voorhanden waren. Zijn advocaat benadrukte nog eens dat de man geen enkele reden had om te snel te rijden daar en vroeg de vrijspraak voor de feiten.

Politierechter Peter D’Hondt ging er echter niet op in. Rekening houdend met zijn verleden en voorgaande veroordelingen, die hij zich overigens niet meer kon herinneren, kreeg hij een geldboete opgelegd van 1.600 euro en twee maanden rijverbod. Hij zal ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen en een dokter moet hem controleren of hij geen verdovende middelen gebruikt.