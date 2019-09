Hoeveelheid ingezameld afval blijft stabiel, Verko haalt nu al norm tegen 2022 Nele Dooms

15 september 2019

De hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen die afvalintercommunale Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare en Hamme, ophaalt, is stabiel gebleven. Dat blijkt uit de cijfers van 2018. Met gemiddeld 473,9 kilogram per inwoner is dat nagenoeg gelijk tegenover 2017. Met dat cijfer haalt Verko nu al de doelstelling van afvalstoffenmaatschappij OVAM om tegen 2022 maximum 502 kilogram per inwoner per jaar aan huishoudelijk afval te verzamelen. Ook de hoeveelheid te verbranden restafval, blijft stabiel. Met 135,3 kilogram ligt dat wel nog net boven de OVAM-doelstelling van 134 kilogram per inwoner tegen 2022. “Waakzaamheid is dus aangewezen, zeker in het kader van de ambitieuzere restafvaldoelstellingen die de gemeenten te wachten staan”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Naar verwachting zal de uitbreiding van de blauwe PMD-zak, waar nu alle huishoudelijke plastic verpakkingen in mogen, voor een daling van de hoeveelheid restafval zorgen. Ook de invoering van GFT+, waarbij alle keukenafval, en dus ook vlees-en visresten, toegelaten zijn in de groene GFT-container, zou een daling van de hoeveelheid restafval tot gevolg moeten hebben.”