Hoe sportief blijven in tijden van corona? Sportclubs lanceren challenges en online trainingen. Iedereen kan meedoen Nele Dooms

19 maart 2020

12u14 12 Dendermonde De coronacrisis speelt ook de sportievelingen onder ons parten. Alle sportclubs en -centra zijn immers gesloten tot minstens 4 april en alle trainingen zijn afgelast. Sportclubs in Dendermonde vinden alvast wel een oplossing om leden in beweging te houden. Zij lanceren challenges en online trainings- en oefensessies. Iedereen die dat wil, kan meedoen en dagelijks nieuwe uitdagingen vinden. Een overzicht:

GymMAX lanceert online sportplatform voor thuiszittende sporters

Sportclubs zijn dan wel gesloten, artsen en Gezond Sporten Vlaanderen roepen wel iedereen op om toch te blijven sporten en bewegen, rekening houdend met de Coronamaatregelen die de overheid oplegt. GymMAX Dendermonde richtte daarom, met de hulp van heel wat bereidwillige trainers, GymMAX@HOME op. Gymnasten, dansers en skippers en andere sportievelingen kunnen aan de slag dankzij deze website.

“Onze turnclub wil zo haar steentje bijdragen om de kinderen en tieners fit te houden tijdens de periode dat er geen fysieke sportlessen gegeven worden”, zegt Ellen Heireman. “We konden op de hulp van bereidwillige trainers rekenen om een online bewegingsplatform op poten te zetten. Het moet vooral motiveren toch in beweging te blijven en vooral niet stil te zitten.”

Zowel de recreatieve als competitieve groepen kunnen terecht op GymMAX@HOME. Er verschijnen regelmatig leuke filmpjes en uitdagingen op de website, maar ook trainingsschema’s voor gevorderden. “Hoe meer mensen we aan het bewegen krijgen, hoe beter”, klinkt het. “Met GymMAX@HOME willen we laten zien dat we ook van thuis uit onze activiteiten kunnen voortzetten. Hoe lang we het platform zullen gebruiken, hangt af van de verdere maatregelen die de overheid treft. Er zijn alvast heel veel positieve reacties van ouders en leden. De kinderen zitten nu hele dagen thuis maar op deze manier kunnen ze toch hun energie kwijt.”

Geïnteresseerden kunnen hier terecht.

Circusschool Sarakasi aan de slag met keukenmateriaal

“De deuren van het circusatelier in Denderbelle blijven gesloten. Maar dat wil niet zeggen dat je niet mag circussen”, zegt Katrijn De Bleser van Sarakasi. “Om nieuwe uitdagingen te geven, posten we elke twee dagen een nieuwe challenge.”

Volgens Sarakasi hoeft het zelfs geen probleem te zijn dat je geen circusmateriaal in huis hebt. “Wees creatief”, klinkt het. “In de keuken is materiaal genoeg te vinden. Circustrucs kunnen ook met grote, kleine, lange, smalle, soep- of eetlepels.” Sarkasi roept deelnemers op hun kunsten te filmen en die te posten op Facebook-groep “Artiesten Sarakasi”. Mailen kan ook naar info@sarakasi.be. De circusschool zal met alle filmpjes en foto’s een leuke compilatie maken.

Jong Sint-Gillis lanceert de coronastop challenge

Bij voetbalclub Jong Sint-Gillis hopen ze vooral dat iedereen zo lang mogelijk kan blijven “shotten”. Ook al is dit dan voornamelijk alleen, met broers, zussen of papa en mama. Daarom lanceert de club de “coronastop challenge”.

“We hebben leuke uitdagingen bedacht om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil met ons favoriete spelletje bezig blijft”, zegt Bart Van Belle. “En om elkaar te motiveren vragen we ook om filmpjes binnen te sturen en te posten voor anderen.”

Elke dag wordt ’s ochtends een nieuwe challenge gepost op de Facebookpagina van Jong Sint-Gillis. “Iedereen kan naar eigen mogelijkheden en inspiratie oefenen. Ouders kunnen ook zelf uitdagingen voor hun kinderen verzinnen en vette combinaties bedenken. Met de filmpjes van de resultaten kan iedereen de trainers en anderen versteld doen staan.”

De voetbalclub zette op haar website ook “voetbalhuiswerk” met basisbewegingen, jongleerniveaus, oefeningen met minisoccerbal en spelletjes online. Meedoen kan via www.jongsintgillis.be.

Yogacentrum Mayoki start online lessen voor kinderen

In yogacentrum Mayoki, aan het Grootzand in Grembergen, organiseert Lieve De Raeve sinds juni 2018 yoga voor volwassenen, maar ook voor kleine kinderen en jongeren, samen met ouders. Door de strenge coronamaatregelen kan dit momenteel niet, maar daar heeft Lieve een online oplossing voor. “Online lessen voor volwassenen bestaan, maar voor kinderen zijn ze nieuw. Ik zet er nu volop op in”, zegt ze. “Ik geef de lessen via de website voor kinderen, tieners, ouder en kleuter, ouder en kindyoga en volwassenen. Ook al mogen we niet echt buiten, in onze fantasie kunnen we wel op uitstap gaan. De lessen duren 30 minuten.” Meedoen kan via https://mayoki.webinargeek.com.

Moving traint spieren en lenigheid met challenges

Ook Moving, de club voor dans en rope skipping in Baasrode, besliste alle trainingen af te gelasten door de coronacrisis. “We willen dat iedereen focust op zijn gezondheid, maar ook in beweging blijven is daarbij belangrijk”, zegt Bram Herssens. “En dus laten al onze trainers de kinderen en jongeren niet in de steek. We posten allerlei trainingen op onze Facebook-pagina. We focussen daarbij op lenigheid en op buik- en rugspieren. Elke dag posten we ook een nieuwe challenge. Moving stays strong, letterlijk en figuurlijk.”