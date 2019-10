Historisch Huis Hiel in hartje stad krijgt tweede leven met flats en kantoor Nele Dooms

21 oktober 2019

17u04 0 Dendermonde Erik Parijs en zoon Lucas hebben in hartje Dendermonde, vlakbij het Heldenplein, het kantoor Fredevelopment geopend. Dat neemt het gelijkvloers in van het vroegere Huis Hiel. Dankzij een grondige renovatie krijgt dit historische pand nu een nieuw leven. Op de verdiepingen bevinden zich enkele flats.

“Huis Hiel”, op de hoek van de Brusselsestraat met de Molenstraat rechtover het Heldenplein, is een begrip in Dendermonde. Het pand dateert uit begin 1900. Dat het zo goed gekend is, is te danken aan de flamboyante bewoners decennia geleden. Emmanuel Hiel, geboren in 1918 en gevierd architect, kwam er als kind met zijn moeder wonen, die er een speciaalzaak in rookwaren opende. Hiel verbleef er de rest van zijn leven, ook na zijn huwelijk met de Nederlandse Leontine. Het was een excentriek koppel, dat huisdieren liet cremeren, op reis ging met twee kippen en uit schrik voor een tekort aan voedsel groenten en fruit hamsterde in weckpotten. Het pand drukte jarenlang mee de stempel op het uitzicht van de stad.

Maar het stond ook al jaren leeg en was volledige verkommerd. Door verbouwingswerken van Erik Parijs en zoon Lucas, beide projectontwikkelaars, krijgt het nu een tweede leven. De benaming “Huis Hiel” aan de voorgevel, volledig opgeschoond, is behouden. Maar binnenin is het gebouw in bijna niets meer te herkennen met vroeger. Het donkere vervallen interieur met afbrokkelende muren en kleine kamertjes heeft plaats geruimd voor een licht en ruim handelspand. Op de verdiepingen zijn twee duplex en drie appartementen uitgebouwd.

“Met zelf keihard de handen uit de mouwen te steken, hebben we hier echt iets moois van gemaakt, zegt Lucas Parijs. “Dit pand is gewoon een charmant stukje erfgoed. Het heeft zo’n geschiedenis en zo’n mooie ligging, dat het ons aantrok om er iets mee te doen. We hebben er daarbij wel over gewaakt om oorspronkelijke materialen uit het vroegere huis toch te hergebruiken. Zo komen details van de vloer bijvoorbeeld terug in het nieuwe interieur.”

In het kantoor willen vader en zoon Parijs klanten, architecten, aannemers en andere betrokkenen bij bouwprojecten met elkaar in contact brengen. “Hier kan dat in een gemoedelijke sfeer”, klinkt het. “Om de paar maanden willen we hier ook een event in opzetten. De locatie leent zich daar ideaal toe.”