Hiphop in CC Belgica tijdens bezoek van Sint Nele Dooms

22 november 2019

Tijdens het bezoek van Sinterklaas aan Dendermonde is er dit weekend ook een interactieve hiphopvoorstelling in cultuurcentrum Belgica. Kinderen kunnen in de Theaterzaal terecht voor “Hip Hop Hoera The Remix”. Honey Eavis wil met de voorstelling kleine kinderen ervan bewust maken dat je samen sterker staat. Het is een vrolijke voorstelling, met drie fenomenale urbandansers, prachtige en kleurrijke animatiefilmbeelden en originele interactievormen. Er zijn twee voorstellingen op zondag 24 november, één om 14 uur en één om 16.15 uur. Kinderen en hun ouders zijn welkom in CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Vanaf 13.30 uur is overigens Sinterklaas te gast in een Spiegeltent vlak bij op de Grote Markt. Een bezoekje aan hem, kan gecombineerd worden met de voorstelling. De toegang is gratis. Info: www.ccbelgica.be.