Hier zijn de nieuwe Vier Heemskinderen: broers Cassiman voortaan dé helden van de stad Nele dooms

06 november 2019

De nieuwe Vier Heemskinderen van Dendermonde zijn gekend. De broers Maarten (15), Wout (11), Stan (9) en Lander (9) Cassiman zijn voortaan de helden van de stad. Zij krijgen de eer om, over exact 200 dagen, op 24 mei 2020 als ridders op de rug van het Ros Beiaard door de stad te rijden. Dat besliste het Ros Beiaardcomité zopas. In de Ros Beiaardzaal werden de broers Cassiman, onder luid applaus, officieel aangesteld als Vier Heemskinderen. Die titel zullen ze voor de rest van hun leven dragen. In Dendermonde betekent dat zo goed als een heldenstatus. De komende maanden wacht de broers alvast nog een helse en drukke periode. Niet alleen moeten ze zich klaarstomen om tijdens de Ros Beiaardommegang de urenlange rit op de rug van ‘t Peird vol te houden, er komt ook gigantisch veel (media-)aandacht bij kijken. Maar dat laten Maarten, Wout, Stan en Lander nu nog even niet aan hun hart komen. Voor hen is het nu eerst volop genieten dat ze dé belangrijkste jongens van Dendermonde worden.