Hevige regenbuien zorgen vooral voor wateroverlast in Grembergen Koen Baten

13 augustus 2020

20u47 0 Dendermonde Op dit moment trekken er hevige regenbuien door het land. Deze zorgen ook bij ons in de regio voor wateroverlast. De problemen zijn het grootst in Grembergen. Daar liepen de Bakkerstraat, Leugenstraat en het Kleinzand onder water. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de problemen op te lossen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Rond 19.00 uur trokken de eerste hevige regenbuien over het gebied in Dendermonde. De brandweer kreeg al snel enkele oproepen voor wateroverlast. De problemen waren het grootst op het Kleinzand in Grembergen. Daar kwam het water op gelijke hoogte te staan met de huizen en liep het op sommige plaatsen al binnen in de garages.

Ook in de Bakkerstraat kregen ze te maken met wateroverlast door de hevige regen. De straat kwam daar blank te staan en de brandweer moest ter plaatse komen. Ook op het Kleinzand en de Leugenstraat kwam de brandweer ter plaatse om de overlast aan te pakken.