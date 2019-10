Het rommelt rond het Ros Beiaard: “Rosse Buurtenstoet mag niet op Grote Markt? Dan doen we niet meer mee!” Nele Dooms

02 oktober 2019

10u05 0 Dendermonde Het gebeurt normaal met veel enthousiasme en in een feestelijke stemming, maar momenteel rommelt het serieus bij de voorbereidingen van de Ros Beiaardommegang. Vrijwilligers betrokken bij het project “Rosse Buurten” zijn misnoegd dat de folkloristische stoeten vanuit de verschillende deelgemeenten niet op de Grote Markt mogen eindigen voor een apotheose. Sommigen dreigen er daardoor zelfs al mee niet mee te doen met de stoet.

“Heel wat verenigingen zijn in de deelgemeenten en wijken luidop aan het dromen en volop aan het netwerken om hun eigen stoet vorm te geven”. Zo staat het deze maand nog in het Stadsmagazine van Dendermonde te lezen. Voorbereidingen voor het project Rosse Buurten zijn inderdaad al een aantal maanden aan de gang, maar in werkelijkheid rommelt het serieus achter de schermen en zijn heel wat vrijwilligers misnoegd.

Het project Rosse Buurten werd nochtans in het leven geroepen om de feestelijke sfeer in aanloop naar de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020 aan te wakkeren. In alle Dendermondse deelgemeenten werden werkgroepen opgericht om met de typische folklore en erfgoed van de eigen buurt een stoet te maken. Elke deelgemeente heeft immers wel een reus of paard of nog iets anders te beschikking om op te voeren en daarrond een optocht te bouwen, met medewerking van tal van verenigingen voor dans, hapjes, vlaggen enzovoort. Onder andere Sint-Gillis zou met het Peird van Sint-Gillis meedoen, Grembergen met zijn Polybaar en Baasrode zou reuzen bovenhalen. Om het gebeuren in goede banen te leiden, trok de stad zelfs Dominique Van Malder, acteur en creatief Dendermondenaar, aan, die het peterschap van dit gebeuren op zich heeft genomen en het samen met CirQ vorm moet geven.

Domper op de vreugde

“Iedereen mag meedoen” is de slagzin van Rosse Buurten. Maar op alle vreugde om samen aan iets geweldigs te werken en zo promo te maken voor het Ros Beiaard, is nu een serieus domper gekomen. De tientallen en tientallen vrijwilligers die bij het initiatief betrokken zijn, kunnen het haast niet geloven maar het Ros Beiaarcomité wil niet dat de Rosse Buurten-optocht eindigt op de Grote Markt. Dat plein zou immers, althans volgens het comité, exclusief voorbehouden zijn voor het Ros Beiaard alleen. Op verschillende plaatsen dreigen ze daardoor af te haken voor het gebeuren.

Het misnoegen is groot, maar reageren doen betrokkenen liever anoniem: “Wat is er mooier dan een apotheose op de Grote Markt voor iets waar zoveel volk aan mee werkt en dat is opgestart om het Ros Beiaard te promoten”, klinkt het. “En dan komt er plots een weigering van Ros Beiaard-comité. De ontgoocheling is immens. Zoveel inspanningen worden geleverd, door zovele mensen, om vervolgens niet welkom te zijn. Schandalig is het.”

In de wandelgangen heet het dat ook binnen de cultuurdiensten van de stad de spanningen hoog oplopen door de situatie. Er wordt nu gedacht aan het uitwerken van alternatieven voor de Rosse Buurten-stoet om die te doen eindigen in het stadspark of op de Vlasmarkt. Of daarmee vrijwilligers en verenigingen te paaien zijn, is evenwel maar de vraag. Het zijn trouwens niet alleen de vrijwilligers van de Rosse Buurtenstoet die klagen. Ook andere medewerkers die bij de algemene voorbereidingen voor de Ros Beiaardommegang in mei betrokken zijn, hekelen de “halsstarrige houding van het Ros Beiaardcomité, waardoor nieuwe ideeën meteen gefnuikt worden in plaats van ze een kans te geven.”