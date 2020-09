Het onvoorspelbaar coronavirus is ook bij VC Oudegem genadeloos in het team geslopen Walter Vereeck

08 september 2020

17u46 0 Dendermonde Nadat bij de mannen van Interfreight Antwerpen op het einde van vorige week Covid-19 werd vastgesteld, sloeg op hetzelfde moment het alarmsignaal op rood bij de volleybalsters van VC Oudegem. Een speelster meldde duidelijke besmettingsverschijnselen en meteen werd drastisch ingegrepen door de medische en de sportieve cel van de Oost-Vlaamse club. Acht teamleden reageerden ondertussen positief op de coronatest.

Alle activiteiten werden meteen stopgezet. Geen trainingen meer. Ook de andere teams van VC Oudegem krijgen geen toegang tot de sporthal. Het toernooi in Charleroi werd geannuleerd en ook volgend weekend worden de oefenwedstrijden geschrapt. Wanneer volgende zaterdag de nieuwe onderzoeken goed verlopen, kunnen de speelsters en trainer-coach Fien Callens op 15 september hun sportieve activiteiten terug opstarten. Het is voorlopig afwachten en dat is niet ideaal, vlak voor de aanvang van het seizoen.

Stipte regels en een uitgebreid draaiboek konden het virus niet afremmen

“Dit is een echte klap in ons gezicht”, vertelt Fien Callens. “Ik ben zwaar aangeslagen. We hadden zo veel energie gestoken in het opvolgen van alle maatregelen tegen corona. Er werd een uitgebreid draaiboek opgesteld en dat werd door iedereen erg stipt opgevolgd. Er werd streng gecontroleerd dat het protocol punctueel uitgevoerd werd. Toch sloeg het virus genadeloos toe. Maandenlang waren we bezig met de voorbereiding van de nieuwe competitie en dan krijgen we dit... In ons draaiboek waren er ook acties voorzien wanneer iemand van onze ploeg positief zou getest worden. Iedereen die betrokken is bij het team werkt momenteel hard aan de oplossingen. Dokter Parys van het OLV-ziekenhuis van Aalst, onze clubdokter, de kinesisten en ook de ‘mental coach’ zijn in contact met elke speelster. Ook ik ben voortdurend bezig om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Gelukkig is er maar één speelster met echte ziekteverschijnselen, bij de anderen zijn de symptomen heel wat zachter. Ik krijg wel een enorme steun van mijn medische cel en daar ben ik hen heel dankbaar voor.”

Toekomstgericht denken

“Hoe moet het nu verder”, zucht de trainster van Oudegem. “Iedereen zo goed mogelijk door deze periode helpen. De jonge atleten blijven begeleiden in hun ontwikkeling als speelster en als mens. En anticiperen op dit recuperatieproces met individuele online trainingen. De juiste lessen eruit trekken, zelfs al kunnen we onszelf niets verwijten. De bubbels en de contacten van de speelsters waren, buiten het volleybal, erg beperkt. De mondmaskers werden gedragen, de ontsmettingen gebeurden veelvuldig, de afstanden werden gerespecteerd. Wanneer we dit achter de rug hebben, dan komen we er als team sterker uit. Ik hoop wel hartstochtelijk op een normaal seizoen. Zonder onderbrekingen. Tegelijkertijd beseffen we wel dat er altijd kans is op een besmetting, hoe hard we ook ons best doet. We moeten het rationeel bekijken en elk medisch protocol blijven opvolgen. Ik heb geen schrik, maar - en dat is het moeilijkste - ik besef dat je niet alles onder controle hebt. Een goede raad voor iedereen: minimaliseer het niet!”

De schok opvangen

“Dit was inderdaad een schok, want de impact is groter dan je denkt”, geeft Fien Callens toe. “Ook mijn kinderen hebben koorts en mijn man Dries Koekelkoren (woensdag start hij met Tom Van Walle aan het topspektakel van het beachvolleybal ‘King of the Court’ op het Jaarbeursplein in Utrecht) mag, zelfs na een negatieve test, sinds vorige woensdag geen contact met mij en de kinderen hebben. In een topsportklimaat zijn deze toestanden niet evident. Met een correcte aanpak geraken we door deze moeilijke periode heen en worden we als team hechter. De boeken toedoen is geen optie. Ofwel loop je hiervan weg, ofwel pak je de zaken kordaat aan. Met die aanpak zijn we met grote vastberadenheid volop bezig.”