Het Leercollectief informeert over nieuwe leefschool: al meer dan 100 ouders geïnteresseerd Nele Dooms

07 februari 2020

15u23 0 Dendermonde De GO! Scholengroep Het Leercollectief organiseert op zaterdag 8 februari een infomoment rond de nieuwe leefschool voor kleuter en lager onderwijs dat het in Dendermonde zal oprichten. De nieuwe methodeschool krijgt vanaf september een plek op huidige kleutersite van het Atheneum in wijk Keur.

Met de oprichting van een nieuwe methodeschool biedt Het Leercollectief een alternatief voor de huidige gemeentelijke freinetschool De Appelbloesem in Appels, waarvan het Dendermondse stadsbestuur besliste dat die eind dit schooljaar dicht moet. Voor de GO!Scholengroep was Dendermonde nog de enige regio in het werkgebied waar ze nog geen ervaringsgericht methode-onderwijs voor handen had. Daar komt vanaf september dus verandering in.

Voor het eerste werkingsjaar start de school met een beperkte capaciteit van 50 kleuters en 60 leerlingen in de lagere school. De leefschool zal een plaats krijgen in de Posthoornstraat in de wijk Keur, waar nu al kleuteronderwijs van het Atheneum Dendermonde wordt georganiseerd. De oprichting belooft alvast een succes te worden. Voor de infoavond zaterdag zijn al een pak ouders ingeschreven. Meer dan 100 ouders lieten al weten dat ze erbij zullen zijn.

Tussen 10 en 12 uur kunnen ouders zaterdag 8 februari hun kinderen inschrijven voor het komende schooljaar. Daarna is inschrijven voor het nieuwe project mogelijk vanaf 2 maart 2020. Info: directie.bs@kad.be.