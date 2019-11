Het Laar viert Rode Neuzendag met tomatensoep, toneelstuk en muziek Nele Dooms

29 november 2019

Ook buitengewoon basisonderwijs Het Laar van Dendermonde zet Rode Neuzendag in de kijker. De school zorgde de voorbije weken voor verschillende activiteiten om zo geld in te zamelen voor het initiatief dat jongeren mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder moet maken. De Rode Neuzendag moet het slot van de acties in de kijker zetten. En dat betekent een hele dag feest in de school. Daarvoor kwamen alle kinderen in rode kledij naar school. Zelfs de rode loper was uitgerold om alle leerlingen te verwelkomen. “We bereiden bovendien rode tomatensoep voor elk kind”, zegt leerkracht Greetje Onselaere. “En we bieden de leerlingen een grappig toneelstuk van Theater Tomaat aan rond circus en vriendschap. Tijdens de speeltijd klinken de favoriete songs die onze kinderen zelf kozen.” Centen voor Rode Neuzen verzamelde Het Laar met een pop-upwinkel in het Dendermondse Begijnhof, waar kleren verkocht werden. “We gingen ook met een rospot van deur tot deur om koperen centjes in te zamelen”, klinkt het. “Er vond bovendien een veiling van speelgoed en kleedjes plaat, we knutselend herfstlichtjes om te verkopen, hielden een appel- en soepverkoop, enzovoort. En dat allemaal met één doel: centen verzamelen voor een project dat het welzijn van de leerlingen bevordert.” De school denkt daarbij aan de inrichting van een “eiland” als “plekje om jezelf terug te vinden” en materiaal om samenspel te stimuleren, te snoezelen en aan yoga te doen. Alles samen leverden de actie een bedrag van 5.237 euro op.