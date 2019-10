Het klimaatplan in de praktijk: Op goede weg, maar nog lang niet aan 20 procent CO2-besparing Nele Dooms

30 oktober 2019

15u21 0 Dendermonde “Dendermonde is op weg om de doelstellingen van het Klimaatplan waar te maken, maar we zitten nog niet aan de voorziene 20 procent CO2-besparing.” Dat zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V), nadat oppositieraadslid Iris Uyttersprot (Groen) tijdens de jongste gemeenteraad vroeg naar een stand van zaken. “We zitten immers op amper 77 dagen van 2020, de datum dat de doelstellingen van het Klimaatplan behaald zouden moeten zijn”, zegt die.

Dendermonde stelde in 2015 een ambitieus klimaatplan op. Daarin werd opgenomen dat de uitstoot van broeikasgassen, en dan vooral CO2, tegen 2020 met twintig procent omlaag moest. Om dat te bereiken werden diverse maatregelen opgelijst, zoals de straatverlichting zuiniger maken en minder laten branden, gezinnen voorzien van zonneboilers, huurhuizen beter laten isoleren, inzetten op fietsinfrastructuur, laadpunten voor elektrische wagens plaatsen, enzovoort. “Maar hoe zit het nu met die uitstoot sinds de nulmeting in 2011", wilde Iris Uyttersprot weten.

Uit het meest recente rapport over CO2-emissies blijkt alvast dat Dendermonde in 2017 en daling van de CO2-uitstoot met 8,4 procent ten opzicht van 2011 optekende. “Dat is meer dan het Oost-Vlaamse gemiddelde van 2,9 procent, dus we zitten bij de beteren van de klas”, zegt schepen Dierick.

Maar 8,4 procent is natuurlijk nog geen 20. En dus is er nog wel wat werk aan de winkel. “Er zitten nog heel wat acties in de pijplijn”, zegt Dierick. “Zo willen we samen met Bos+ bekijken hoe groen in verstedelijkt en landbouwgebied kan bijdragen aan minder hitte en willen we boslandbouw stimuleren. In samenwerking met de provincie bekijken we hoe we ons Klimaatplan nog verder kunnen uitwerken. Tegen 2050 wil de provincie klimaatneutraal zijn. Dendermonde moet nog beslissen of ze hierbij aansluiten, maar dat lijkt me logisch.”