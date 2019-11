Het gaat hard met de stemming voor Monopoly Dendermonde: nog één vakje te vullen Nele Dooms

20 november 2019

15u30 0 Dendermonde Sinds de lancering van het nieuws dat Dendermonde een eigen versie van het alom bekende Monopoly-spel krijgt, gaat het bijzonder hard in de Ros Beiaardstad met de interesse voor dit initiatief. Vooral de stemming om een locatie te kiezen om nog één openstaande vakje op het spelbord in te vullen, draait op volle toeren. Flanders Open Rugby staat momenteel op kop.

De inwoners mogen mee beslissen hoe het spelbord er zal uitgaan. Om nog één vakje in te vullen, is er keuze uit een dertigtal mogelijke locaties in de stad. Verenigingen en inwoners uit deelgemeenten roepen elkaar massaal op om op hun favoriete locatie te stemmen. De poll werd dinsdag opgestart en in amper 24 uur tijd leverde dat al meer dan 5.000 stemmen op. De Flanders Open Rugby neemt momenteel de koppositie in de poll in.

Vlak na de start van de stemming, met tegen dinsdagavond al 1.700 uitgebrachte stemmen, was die kopplaats aanvankelijk weggelegd voor voetbalclub SC Jong Sint-Gillis. Maar de Flanders Open Rugby heeft die plaats nu ingenomen. Op de tweede plaats staat Bloemencorso Sint-Gillis, gevolgd door SC Jong Sint-Gillis en de Reuzenstoet van Grembergen. Op een gedeelde vijfde plaats staan momenteel Carnaval Baasrode en Vlassenbroek. Het veer in Appels en Jeugdhuis Zenith vallen net buiten de top vijf, weliswaar met een minimale achterstand.

Het is dus bijzonder spannend. Stemmen kan nog tot volgende week dinsdag 26 november via www.monopolydendermonde.be. Het spel Monopoly Dendermonde zal beschikbaar zijn in april 2020, niet toevallig in het jaar van de Ros Beiaardommegang. Wie zeker wil zijn van een exemplaar, plaatst best nu al een bestelling online.