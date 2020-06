Herstelplan voor trage wegen in Appels en Sint-Onolfspolder Nele Dooms

15 juni 2020

16u58 2 Appels Er is een plan klaar om trage wegen in Appels en in de Sint-Onolfspolder in ere te herstellen. De gemeenteraad gaf zijn fiat aan dit project.

Het Dendermondse stadsbestuur tekende in het verleden al, samen met Regionaal Landschap Schelde-Durme, de heropwaardering van trage wegen in Grembergen, Oudegem, Schoonaarde en Mespelare uit. Nu zijn Appels en Sint-Onolfspolder aan de beurt. Regionaal Landschap ging daarvoor samen met de plaatselijke inwoners op zoek naar buurtwegen, bracht ze in kaart en evalueerde de toegankelijkheid. Ook opmerkingen van buurtbewoners, wandelaars, fietsers, landbouwers en andere geïnteresseerden werden gebundeld.

“Het resultaat is een actieplan met een netwerk aan trage wegen om te herstellen, zodat ze beter toegankelijk worden”, zegt schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Hier en daar waren compromissen tussen betrokkenen nodig om dit te verwezenlijken. Met het fiat van de gemeenteraad kan de uitvoering nu starten”.

Door te wandelen via trage wegen kunnen liefhebbers interessante plekjes ontdekken. In Dendermonde zijn zo’n 15 unieke wandelroutes opgebouwd rond een netwerk van buurtwegen, bos- en veldwegjes, kerkwegels, jaagpaden, oude spoorbeddingen en doorsteekjes in wijken. Trage wegen bieden vaak een veilige en soms kortere route naar het werk, de school of de buurtwinkel. Ze zijn een goed alternatief voor de drukke verkeerswegen. Landbouwers maken er gebruik van als toegangsweg tot hun akkers. “We zijn tevreden dat we met steun van de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde-Durme onze trage wegen nieuw leven in kunnen blazen”, zegt Van Hauwermeiren.